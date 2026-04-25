Camino Francés Federación apuesta por la protección del peregrino y lamenta el cierre del albergue municipal de Logroño - EUROPA PRESS

LOGROÑO 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Espacio Lagares de Logroño ha acogido la VI Asamblea Ordinaria y III Asamblea Extraordinaria del Camino Francés Federación en la que se ha puesto de manifiesto la necesidad de "proteger al peregrino", el alma del Camino. También se han mostrado muy críticos por la decisión del Ayuntamiento de cerrar (durante un mes) el albergue municipal lamentando la "mala visión o el desconocimiento profundo" de lo que es el Camino de Santiago al hacerlo en temporada alta.

Así se ha expresado el presidente del Camino Francés Federación, Miguel Pérez, quien, además, ha detallado que en esta Asamblea se ha tratado, entre otros asuntos, "la protección de la acogida tradicional jacobea" que es, a su juicio, "un elemento importantísimo en el que llevamos trabajando más de dos años y medio".

También se ha hablado sobre la protección de la red de albergues de peregrinos y de albergues de acogida tradicional, soluciones de voluntarios, conexiones con el mundo jacobeo internacional "que es importantísimo" y los problemas relacionados con los albergues, "especialmente lo que acaba de ocurrir con el de Logroño" que se encuentra cerrado -al menos durante todo el mes- por obras de acondicionamiento interior.

Como ha destacado, el Camino de Santiago "es un magma muy sensible a lo que ocurre y, a veces, los políticos no tienen la sensibilidad suficiente al respecto. Eso significa que cualquier cambio puede modificar muchas otras cosas y generar unas expectativas muy distintas a las que necesita el camino".

Por eso ha lamentado "la mala visión o el desconocimiento profundo de lo que es el Camino de Santiago cerrando el albergue de una manera no adecuada".

Además ha agradecido el trabajo de la organización en Logroño "que lleva 40 años ejerciendo y cuyos valores deberían ser motivo de orgullo, principalmente por los propios riojanos y logroñeses".

Desde el Camino Francés Federación tampoco entienden por qué van a sacar a concurso público la gestión de dicho albergue tras más de tres décadas en manos de la asociación riojana. Algo que "no tiene por qué ser así, porque hay otros muchos albergues de nuestra organización que son municipales y que son gestionados por las asociaciones".

Como ha defendido "los peregrinos deben atender a los peregrinos, es muy importante en el camino y aquí se ha convertido en una excepción".

RETOS

En otro orden de asuntos, desde la Asociación han marcado los retos futuros a los que se van a someter: "Queremos que el Camino no pierda su esencia, nosotros no estamos en contra de quienes estén y vengan al camino de muchas diferentes maneras, lo que sí sabemos es que si no se protege esa parte de columna vertebral esencial que son los peregrinos, y en nuestro caso los peregrinos de largo recorrido, que son los que pasan por La Rioja, también vamos a perder después a esos que vienen con un aire más turístico, y por lo tanto la economía que ofrece al camino".

Como ha reconocido, el camino del peregrino "tiene un elemento fundamental como son sus valores". En tiempos tan complejos como los que vivimos, "el camino es encuentro, es solidaridad y cualquier persona tiene cabida en él". Por todo ello ha pedido "cuidar al peregrino".

40 AÑOS DE LA ASOCIACIÓN RIOJANA

Por su parte, Juan Cruz Cabrito, presidente de la Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago ha agradecido a todos su presencia este sábado en Logroño porque "es un orgullo acogerles en el año que, además, la Asociación hace 40 años". "Hoy estamos aquí entre amigos para dedicarnos a lo que hacemos siempre, la atención al peregrino".

Por ello también se ha mostrado "afectado" por la situación generada por el Ayuntamiento en el albergue. "Están pasando muchos peregrinos que normalmente hubieran parado aquí pero no pueden hacerlo y no sabemos dónde van a parar porque, además, Logroño durante el fin de semana siempre está completo".

En principio las obras están previstas que duren hasta el 20 de mayo y el plazo de presentación de pliego se acaba el 7 de mayo. "Entendemos que todo el mes de mayo estará cerrado algo que no se entiende en pleno apogeo. No tiene sentido".

Durante la Asamblea se ha dado también respaldo a la actual Junta Directiva y todos han apoyado por unanimidad que harán todo lo que la Rioja les pida para mejorar esta situación relacionada con el albergue.

Como han querido dejar claro la elección de Logroño como sede de la Asamblea no guarda relación con la reciente polémica del Albergue, sino que fue acordada hace un año, durante la reunión celebrada en Pamplona, dentro del calendario institucionalmente obligatorio de la Federación.

Sin embargo, en el contexto actual, las asociaciones han abordado el delicado momento para el Camino que atraviesa la localidad riojana, además de celebrar las elecciones de su Junta Directiva, por el fin del mandato de la anterior.

CAMINO FRANCÉS FEDERACIÓN

Esta organización está compuestas por todas las Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago Francés. Todas se encuentran en lugares emblemáticos del mismo y tienen vinculación directa con su trazado. Trabajan cuidando el Camino, señalizando su trazado, su difusión y promoción y, singularmente, cuidando y atendiendo a los peregrinos gracias a miles de voluntarios.