La campaña de control del transporte escolar concluye con 29 vehículos denunciados, un 40% de los controlados

Archivo - Campaña de control de transporte escolar - GUARDIA CIVIL - Archivo

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La DGT ha llevado a cabo entre el 10 y el 14 de noviembre una campaña de vigilancia y control del transporte escolar en La Rioja, que ha concluido con 72 vehículos controlados, de los cuales 29 resultaron sancionados (40,27%). En total, las infracciones interpuestas ascienden a 53.

Esta es una de las campañas habituales de vigilancia y control que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico con la finalidad de comprobar que este tipo de vehículos cumplen con la normativa establecida para el transporte escolar y de menores.

En concreto, los resultados obtenidos por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la comunidad autónoma fueron 56 vehículos controlados, 28 de ellos denunciados.

Las infracciones detectadas por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil corresponden a:

Autorización especial para el transporte escolar: 14

Seguro de responsabilidad civil ilimitada: 3

Ausencia de la Señal Transporte Escolar V-10: 3

Exceso tiempo conducción o minoración descanso superiores al 50%: 19

Otras infracciones: 14

Por su parte, las policías locales de Logroño y Arnedo que participaron en esta campaña controlaron 16 vehículos de transporte escolar, resultando uno de ellos denunciado.