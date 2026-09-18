La campaña de la Denominación 'Rioja es muy de Madrid' transforma los códigos de la capital en ocasiones de consumo

Campaña 'Rioja es muy de Madrid' en Santa Ana en Madrid - DOCA RIOJA

LOGROÑO, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este otoño promete en la capital de la mano de la primera Denominación de Origen Calificada de España: Rioja convierte Madrid y sus códigos culturales, gastronómicos y sociales en el territorio creativo de su nueva campaña 'Rioja es muy de Madrid', una plataforma con la que la DOCa dinamizará el consumo de vino en distintos puntos de restauración, afianzando su liderazgo en los nuevos momentos de ocio y consumo de la capital.

La recién estrenada campaña se prolongará durante 13 semanas y combina diferentes canales y formatos -publicidad en medios tradicionales, soportes digitales, street marketing y activaciones en establecimientos- para conectar Rioja con algunos de los espacios y rituales más reconocibles de Madrid.

En conjunto, aunando todos los soportes, se prevé que la campaña supere en tres meses de manera holgada los 30 millones de impactos publicitarios.

EL DERBI COMO PUNTO DE PARTIDA

El lanzamiento oficial de la campaña tuvo lugar ayer en la Plaza de Santa Ana, uno de los enclaves más reconocibles del centro de Madrid. Una gran lona de 1.000 metros cuadrados, instalada sobre la fachada del hotel Reina Victoria, frente al Teatro Español, recibía a los transeúntes con un mensaje inspirado en uno de los acontecimientos que marcan la agenda y el universo de los madrileños: el derbi entre Real Madrid y Atlético de Madrid que se celebrará el próximo 20 de septiembre.

'Hay blancos que gustan hasta a los rojiblancos' es el contenido elegido por Rioja para activar esta primera fase de acción iniciada con la lona, que juega con dos códigos reconocibles, los dos equipos de la capital y los vinos blancos y tintos de Rioja, con un mensaje sencillo, visual y conectado con la actualidad de la ciudad y de la Denominación.

El inicio de la activación se acompañó de una acción de street marketing protagonizada por seguidores de ambos equipos que, vestidos con camisetas de sus respectivos clubes y de Rioja, trasladaron a la plaza el espíritu de la sana rivalidad deportiva, calentando motores de cara al partido de este domingo. La activación se extendió además a las terrazas de los bares de la Plaza Santa Ana, donde los establecimientos participantes ofrecieron degustaciones de gildas y una selección de vinos blancos de Rioja.

MADRID, TERRITORIO CREATIVO PARA RIOJA

A partir de este lanzamiento, 'Rioja es muy de Madrid' llevará la campaña a diferentes zonas de la capital, entre ellas Centro, Retiro, Chamberí, Salamanca y Chamartín, conectando los vinos de Rioja con planes y códigos propios de la ciudad.

La estrategia se materializará en diferentes formatos y experiencias diseñadas específicamente para cada ocasión de consumo. Entre ellas se encuentran 'El Primer Vino', que pone el foco en esa primera copa que inaugura un encuentro, y 'La Hora Rosada', una propuesta vinculada al tardeo como uno de los rituales de ocio de la capital.

Algunos de los mejores wine bars de la ciudad acogerán también experiencias que combinarán catas, DJ sessions y gildas, mientras diferentes barras y terrazas participarán en degustaciones de gildas y Rioja.

El despliegue continuará en noviembre en el Mercado de Vallehermoso, con una experiencia gastronómica propia, y culminará con una propuesta alrededor de otro de los grandes rituales gastronómicos madrileños: el cocido.

En total, se podrán disfrutar más de 200 planes en 130 establecimientos de la capital de la mano de Rioja. Todas estas experiencias son de libre acceso y se integran en una agenda digital desarrollada por Rioja, que recoge las diferentes propuestas y permite consultar las novedades de la campaña.

LA PLATAFORMA VISIBILIZA UNA RELACIÓN HISTÓRICA

'Rioja es muy de Madrid' parte de una idea: Rioja no llega a Madrid; forma parte de la ciudad y su historia desde hace muchas décadas. La campaña busca hacer visible esa relación utilizando los códigos, lugares y momentos que definen actualmente la forma de disfrutar de la capital.

En conjunto, contando tintos, blancos, rosados y espumosos, se estima que, en el ejercicio de 2025, la DOCa Rioja comercializó más de 15 millones de botellas en el área metropolitana de Madrid, manteniéndose como la Denominación de Origen líder en esta zona, donde acapara cerca de una cuarta parte de las ventas de vino con DO, según datos de la consultora Nielsen.

"Rioja y Madrid mantienen una relación histórica, construida durante décadas alrededor de la restauración, la gastronomía y los hábitos de consumo de la ciudad. Madrid ha sido tradicionalmente uno de los grandes mercados de Rioja y, con esta campaña, queremos reforzar ese vínculo desde una mirada actual, acompañando la evolución de la ciudad y estando presentes en los nuevos momentos, espacios y formas de disfrutar del vino", explica Iñigo Tapiador, director de Marketing y Comunicación del Consejo Regulador de la DOCa Rioja.

"Madrid es un mercado clave para Rioja y, sobre todo, un enorme escaparate de cómo está evolucionando la forma de disfrutar del vino. Con esta campaña queremos trascender y participar de las ocasiones reales de consumo: estar en las terrazas, en los bares, en los wine bars y en los restaurantes, conectando Rioja con la gastronomía, el ocio y los momentos sociales que forman parte de la vida de la ciudad. Rioja tiene hoy una enorme diversidad de estilos, desde tintos con cuerpo o varietales que aportan frescor, hasta unos vinos blancos que gozan de un gran momento de crecimiento, y queremos que el consumidor descubra precisamente ahí: disfrutando", señala Tapiador.

Con este despliegue, Rioja plantea una campaña que combina publicidad, creatividad, activación y experiencia para llevar la marca desde los soportes tradicionales a los lugares y situaciones en los que los consumidores viven Madrid.

Porque Rioja no acaba de llegar a Madrid, Rioja ya estaba aquí. Porque Rioja es muy de Madrid.