La campaña de la DGT para el control de la velocidad se salda con 1.042 vehículos denunciados en La Rioja

Archivo - Control de velocidad en La Rioja - GUARDIA CIVIL DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) llevó a cabo del 3 al 9 de agosto pasados una campaña especial de vigilancia y control de la velocidad en La Rioja, durante la cual, fueron denunciados un total de 1.042 vehículos, el 7,80 por ciento de los 13.534 controlados.

El objetivo de la iniciativa era concienciar sobre la importancia del respeto de los límites de velocidad y su impacto en la siniestralidad vial debido a que respetar los límites de velocidad es una de las medidas más eficaces para reducir dicha siniestralidad.

Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, junto con las policías locales que han sumado a la iniciativa, intensificaron durante esos días los controles tanto en vías interurbanas como urbanas de La Rioja, con especial atención a los tramos de riesgo asociados a la velocidad y a los puntos donde existe mayor siniestralidad.

Si bien el porcentaje de denunciados es similar a la campaña anterior (en abril de 2026 fue denunciado el 7,37 por ciento de los 13.131 controlados), ha disminuido en más de 2 puntos el porcentaje de los vehículos denunciados en La Rioja respecto al año anterior. Así, en la misma campaña del año anterior (del 4 al 10 de agosto de 2025) el 9,98 por ciento de los vehículos controlados fueron denunciados.

Desde la DGT se apunta que la disminución del porcentaje de vehículos denunciados puede deberse a una mayor sensibilización sobre las trágicas consecuencias de una velocidad excesiva.

VELOCIDAD Y SINIESTRALIDAD

La velocidad inadecuada se mantiene como tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y está presente en más del 20 por ciento de los casos con víctimas mortales. Los datos confirman la relación entre velocidad y riesgo de siniestralidad: el conductor dispone de menos tiempo para reaccionar ante un imprevisto, la distancia de frenado se amplía y el campo visual se estrecha.

De hecho, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial estima que un aumento de la velocidad en 10 km/h duplica la probabilidad de sufrir un siniestro mortal, mientras que una disminución de tan solo 1 km/h podría evitar más de 2.200 fallecidos al año en Europa, según el estudio del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte (ETSC).

Además de incrementar el riesgo, también se agravan las consecuencias de los siniestros. A mayor velocidad, mayor gravedad de las lesiones, con consecuencias especialmente graves en el caso de los usuarios vulnerables: a partir de 80 km/h es prácticamente imposible que un peatón sobreviva a un atropello, mientras que a 30 km/h el riesgo de muerte se reduce al 5 por ciento.

TOLERANCIA CERO CON COMPORTAMIENTOS DE RIESGO

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica como un área estratégica la "tolerancia cero con comportamientos de riesgo" abordando las actividades de vigilancia y control para reducir la incidencia y el impacto sobre los siniestros viales de las conductas de mayor riesgo.