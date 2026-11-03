La campaña de temporeros 2026 en Logroño se cerró con 3.272 pernoctaciones y el 100% de ocupación durante 13 días

Archivo - Temporeros en vendimia. - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña de temporeros de 2026 en Logroño se cerró con 3.272 pernoctaciones -frente a los 3.069 del año anterior- y el 100% de ocupación durante 13 días. Los datos reflejan una utilización más intensa del alojamiento, con un aumento de la estancia media de ocupación de 99 a 110 personas.

La concejala de Familia, Servicios Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, ha presidido este martes una nueva reunión de la Mesa por la Inclusión Social en la que se han analizado los datos con los que se cerró la campaña de atención a la población temporera 2026, "en la que se han cumplido los objetivos propuestos".

De acuerdo con los datos expuestos en la Mesa, el dispositivo habilitado ofreció un total de 150 camas en el Polideportivo Municipal Titín III con servicios de higiene personal, duchas, consigna, manutención, wifi, recarga de móvil y servicio de acogida todos los días desde las 18 horas a las 7 horas.

El servicio se desarrolló durante un mes, coincidiendo con el periodo de las labores de vendimia. Este año se agilizó la apertura para dar la respuesta inmediata a una demanda anticipada.

El objetivo es prestar los mejores servicios de acogida, de alojamiento, manutención y atención social a las personas temporeras sin recursos que acudan a Logroño en busca de empleo para la recogida de la uva, con la supervisión y control de la Unidad de Servicios Sociales del Ayuntamiento y la colaboración del Gobierno de La Rioja.

AUMENTO DE LAS PERNOCTACIONES.

En la última campaña se habilitaron 3.272 pernoctaciones, con un aumento respecto a la del año anterior, en la que se registraron 3.069. Si se analiza la media de ocupación del dispositivo, este año se situó en 110 personas, frente a las 99 de 2025.

Los datos registrados apuntan a una estancia media por persona de 7 días. La mayor parte de esas 451 personas atendidas fueron varones, con sólo 6 mujeres usuarias, con un 100% de esas personas que fueron de origen extranjero.

La valoración que se hace desde el servicio es que "el dispositivo ha funcionado con normalidad, atendiendo a las necesidades básicas de las personas usuarias y sin incidencias reseñables". El alojamiento alcanzó el 100% de la ocupación durante 13 días, "situación que no se había producido en ninguna de las campañas anteriores".

Los datos recabados indican que este año se concentró con especial intensidad la demanda durante la primera mitad del periodo de funcionamiento del dispositivo, "debido al adelanto de la campaña agrícola".

Consolidada la cobertura de las necesidades básicas que presenta el colectivo atendido, se ha valorado como "muy positiva" la introducción de algunas mejoras realizadas en los últimos años, como han sido el servicio de wifi, que ha contribuido a mejoras significativas en la estancia de los usuarios, favoreciendo su empleabilidad y su bienestar emocional, al mejorar el contacto con su entorno y la socialización de los momentos de ocio y otras como la nueva distribución del área de taquillas, equipaje y zona habilitada para tender la ropa en el exterior.

Patricia Sainz ha destacado que, más allá de la progresiva mejora de los servicios, "lo más destacable es el trato humano que se les dispensa, ofreciendo siempre una escucha activa e intérprete cuando lo precisan, todo ese tipo de circunstancias que rodean un alojamiento y también cuentan con servicio de transporte hasta el polideportivo".

Estos recursos temporales ofrecen alojamiento a personas que buscan trabajo, aunque la obligación fundamental del alojamiento recae en el empresario que contrata.

En la Mesa por la Inclusión Social participan técnicos del Ayuntamiento, representantes de Cruz Roja, Cáritas, Cocina Económica, Banco de Alimentos, así como los portavoces de los distintos grupos municipales del Consistorio.