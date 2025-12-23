El campo riojano toma el centro de Logroño con la 'Navidad del Campo' de ARAG-ASAJA - ARAG-ASAJA

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El campo riojano toma el centro de Logroño, concretamente en la confluencia de Vara de Rey con Gran Vía, dentro de la iniciativa la 'Navidad del Campo' de ARAG-ASAJA.

¿De dónde viene lo que consumimos, quiénes están detrás de lo que comemos y por qué es tan importante elegir productos de calidad y de KM 0 los 365 días del año y, especialmente, en estas fechas navideñas?. Para dar respuesta a todas estas preguntas ARAG-ASAJA ha puesto en marcha, por segundo año consecutivo, la iniciativa 'La Navidad del Campo', una propuesta pensada para acercar el mundo rural a la ciudad durante estas fechas tan señaladas y poner en valor el trabajo de agricultores y ganaderos de La Rioja.

La actividad ha contado con una serie de exposiciones de verduras de temporada, donde los visitantes han podido conocer de primera mano los productos que se cultivan en estas semanas en la huerta riojana, así como una muestra dedicada al cultivo del champiñón, uno de los sectores agrícolas más representativos de la comunidad.

El secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca, ha indicado que "queremos que en estas fechas tan destacadas se conozca también lo que es la actividad del sector primario en nuestra tierra; un sector que trabaja durante todo el año, también en Navidad, para traernos las mejores producciones a nuestros hogares, a nuestras mesas".

Ha añadido que "en todas las festividades que vamos a celebrar en todas las familias y con nuestros amigos debe primar en esas mesas el producto riojano", ya que "es un producto de gran calidad, que trabajan con mucho cariño agricultoras y ganaderos durante todo el año".

La campaña ha destacado busca que "el público urbano, entienda la problemática, el trabajo y sobre todo la importancia del sector primario en nuestra región". De ahí, que "hayamos traído una pequeña muestra de producto riojano de temporada trayendo coliflores, brócolis, champiñón, y un producto emblemático, la almendra, que producimos aquí en La Rioja sobre todo en Rioja Baja de forma importante".

Fonseca ha apuntado que "son tiempos malos para la agricultura, pero la semana pasada celebrábamos una manifestación muy importante en Bruselas para llamar nuevamente la atención a las administraciones públicas, sobre todo europeas", porque en un momento en que "está primando la defensa militar, para poder crecer y para que pueda seguir funcionando la sociedad es necesario alimentos seguros y de calidad".

Uno de los elementos que más ha llamado la atención del público ha sido la instalación de un tractor, símbolo del trabajo diario en el campo, que ha servido como punto de encuentro y como recordatorio del papel fundamental del sector agrario en la alimentación y en el territorio.

La iniciativa también ha tenido un espacio dedicado a los más pequeños, con la exposición de dibujos infantiles sobre la Navidad del campo, reflejando cómo los niños imaginan y viven estas fiestas desde una perspectiva rural.

Como gesto final, ARAG-ASAJA ha querido agradecer la participación ciudadana con el reparto de almendrucos e imanes con recetas elaboradas con productos de La Rioja, fomentando así el consumo de alimentos locales y de temporada.

'La Navidad del Campo' forma parte de la campaña 'Siembra para que se Entienda' de ARAG-ASAJA con la que refuerza su compromiso de acercar el campo a la ciudad, dar visibilidad al sector agrario y recordar, especialmente en Navidad, el origen de los alimentos que llegan cada día a las mesas riojanas.