Cáncer infantil, una enfermedad que "revoluciona" la vida de toda la familia

Coincidiendo con la conmemoración este jueves, 15 de febrero, del Día Internacional del Cáncer Infantil, la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer (FARO), Lidia Sáenz, ha recordado cómo esta enfermedad "revoluciona" la vida de toda la familia.

El año pasado, se diagnosticaron en La Rioja nueve casos de cáncer infantil. Cada año, en esta comunidad se diagnostican entre siete y diez casos.

"Una vez que te dicen que tu hijo tiene una enfermedad, que además es mala, y a mí, por ejemplo, me dijeron que se puede morir, pues se revoluciona toda la familia", ha contado.

Este año, el del Día Internacional del Cáncer Infantil tiene el lema 'La Fuerza del Lazo Dorado' que significa, ha explicado, "la valentía que tienen estos chavales al enfrentarse a la enfermedad".

También, "es un símbolo de esperanza, de lucha". En este sentido, hoy se ha querido, también, visibilizar la lucha de día a día que tienen sus familias (actualmente FARO ayuda a 51 familias).

El Colegio Bretón de los Herreros de Logroño ha abierto sus puertas a FARO en un acto en el que han estado presentes, entre otros, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; los consejeros de Educación y Salud, Alberto Galiana y María Martín; la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, así como otros concejales y diputados.

Los niños han preparado un homenaje musical para los menores que no consiguieron superar la enfermedad, interpretando la melodía de la canción 'All of me' en un patio lleno de los escolares más pequeños con globos amarillos.

Además, se ha leído el manifiesto de este día, de boca de alumnos del centro y coincidiendo con el que será leído en el Parlamento Europeo; y alumnos de Infantil y Primaria han dedicado una coreografía en muestra de apoyo a los menores con cáncer y sus familias bajo el lema 'La fuerza del lazo dorado'. La presidenta de la asociación ha sido, además, la encargada de la lectura de un manifiesto.

DEJAR TU VIDA PARALIZADA

Debido al bajo número de casos, ha explicado Sáenz, La Rioja no cuenta con una planta oncopediatría y los niños se desplazan a hospitales de referencia de Zaragoza, Madrid, Santander o Bilbao.

Esto supone, ha indicado la presidenta de FARO, que "te tienes que trasladar y tienes que dejar aquí tu vida paralizada". "Si tienes otros hijos, los tienes que colocar con otros familiares y te vas a vivir para pelear por la vida de tu hijo".

Un proceso que se hace "muy largo" y FARO lo que hace es, desde ese momento, "agarrar las manos de las familias" y buscarles soluciones tanto para buscar subvenciones , como para que el niño siga estudiando o dándoles apoyo emocional.

Los niños, ha relatado, sí cuentan con un servicio, que facilita la Consejería de Educación, por el que pueden seguir con el ritmo de las clases desde casa, con un profesor que "sea del mismo centro prioritariamente".

En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, FARO ha recordado que sigue existiendo un desafío en la mejora de la calidad de vida de los supervivientes de cáncer pediátrico.

También, la importancia de que esta población acceda a un seguimiento continuo que permita conocer mejor, por ejemplo, las secuelas de la enfermedad o tratamiento.