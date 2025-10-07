Candela Cabezón y Alberto Espiga, Premios Extraordinarios de Bachillerato en La Rioja 2024-2025

Podrán optar al Premio Nacional convocado por el Ministerio de Educación

La Consejería de Educación y Empleo ha concedido los Premios Extraordinarios de Bachillerato correspondientes al curso académico 2024-2025 a los alumnos Candela Cabezón García, del IES Escultor Daniel, de Logroño, y Alberto Espiga Rodríguez, del IES Duques de Nájera, también de Logroño, dotados con 612,25 euros cada uno.

Unos galardones con los que se les reconoce oficialmente los méritos, basados en el esfuerzo y el trabajo, de estos dos alumnos que han terminado sus estudios de Bachillerato con excelente rendimiento académico.

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 7 de octubre, la resolución de concesión de estos premios.

Esta distinción será anotada en el expediente académico de los dos alumnos y podrán optar al Premio Nacional de Bachillerato, que será convocado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Para optar a estos premios, el alumnado debe finalizar Bachillerato con una media de las calificaciones finales en las materias de los dos cursos, de cualquiera de las modalidades, igual o superior a 8,75.