Las candidatas y el candidato al Congreso de los Diputados analizan sus propuestas en el primer debate radiofónico - SER LA RIOJA

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los estudios centrales de la Cadena SER de La Rioja ha acogido este viernes el primer debate radiofónico de esta campaña electoral hacia el 29 de noviembre entre los cuatro candidatos que optan al Congreso de los Diputados y que ha comenzado con las prioridades para La Rioja de cada una de las formaciones políticas en el caso de gobernar el país.

Este debate hemos contado con Cuca Gamarra (PP), Elisa Garrido (PSOE), Ángel Alda (Vox) y Alba Díez, (Frente Amplio), con el objetivo de intercambiar opiniones, confrontar ideas y expresar sus proyectos e iniciativas.

El debate ha contado con cinco espacios fijados.

Además del arranque con las prioridades para nuestra región, se han estructurado tres bloques temáticos sobre infraestructuras, una vida digna y bienestar social. Además del cierre con el minuto final de petición de voto.

Alba Díez de Frente Amplio ha destacado que votarles es apostar por "una izquierda transformadora fuerte para blindar los servicios públicos, las pensiones, mejorar las condiciones laborales y garantizar el acceso a la vivienda".

Mientras, desde Vox, Ángel Alda, ha insistido en que votarles significa "primero los nuestros, menos trabas y menos impuestos y ni uno más, sin ninguna regularización más".

Por su parte, Elisa Garrido del Psoe, ha pedido el voto para su partido porque "estamos eligiendo entre dos modelos muy diferentes del Estado de Bienestar y es el PSOE la única alternativa para que haya un gobierno progresista".

Y al cierre, el PP con Cuca Gamarra ha pedido el voto para que se pueda "terminar con una etapa de corrupción, inestabilidad, falta de gestión, confrontación y división social, y empezar con un cambio necesario para darle la vuelta a este país".

El debate se ha emitido en directo en la Cadena SER de La Rioja, la APP de la SER y en videostreaming a través de la web radiorioja.es.