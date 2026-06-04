Capellán anuncia la "consolidación por ley" de la gratuidad de la matrícula universitaria

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha anunciado hoy en el pleno del Parlamento de La Rioja la "consolidación por ley" de la gratuidad de la matrícula en la Universidad de La Rioja.

Las preguntas a Capellán han abierto la sesión de la Cámara riojana y, entre ellas, el presidente ha respondido a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, quien ha querido saber cómo valora la política del Gobierno riojano en educación superior.

Capellán, en su respuesta, ha anunciado que iba a pedir al Grupo Parlamentario Popular que registre una proposición de ley sobre la exención de las tasas universitarias en la Universidad de La Rioja que pueda ser aprobada antes de finalizar el actual periodo de sesiones.

"La razón", ha explicado, es "simplificar" la gratuidad de la matrícula universitaria en el tercer año de su implantación, de forma que los jóvenes riojanos puedan acceder "directamente".

La medida persigue, ha relatado, que "los jóvenes riojanos y riojanas que van a estudiar grados en la Universidad de La Rioja directamente tengan la exención del cien por cien de las tasas en el momento de la matrícula".

Capellán ha previsto un "calendario" que permita poner en marcha la medida en el curso 2027-28, el cuarto año de implantación de la gratuidad y, por tanto, el momento en el que se alcancen los cuatro años con la primera matrícula gratuita en todos los grados de la Universidad de La Rioja y otros centros de educación superior equivalentes.

"Creo", ha dicho Capellán, "que eso va a ser un avance histórico, va a marcar un hito y pondría fin a ese compromiso" de "una educación gratuita y universal para todos los riojanos y las riojanas".

IMPLANTACIÓN DE MEDICINA

En el pleno de hoy, el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, también ha anunciado que los próximos Presupuestos de la Comunidad, para el año 2027, tendrán un crecimiento del seis por ciento en el presupuesto para la UR, con el objetivo de hacer frente a la implantación del Grado de Medicina.

Capellán ha hecho este anuncio en respuesta a una pregunta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Javier García, que ha querido saber qué acciones va a implementar el Gobierno riojano para garantizar una financiación adecuada del Grado de Medicina.

El presidente ha respondido en una primera intervención: "Las primeras medidas, porque por primera vez se va a poder estudiar" Medicina en La Rioja.

García le ha trasladado cómo, desde el PSOE en La Rioja, se felicitan por este "hito histórico" sabiendo que "la empresa no ha sido sencilla" hasta lograr el informe favorable de ANECA. Ha considerado, además, que será necesario atraer al profesorado adecuado.

Tras recordar que en la etapa 2011-18 "se convocaban menos plazas de residentes que egresados" salían de las facultades, y apuntar que entonces gobernaba el PP, ha trasladado a Capellán que encontrarán en el PSOE "un aliado".

El portavoz socialista ha valorado "el desempeño que ha realizado el equipo interdisciplinar que ha redactado la memoria y el plan de estudios", y ha felicitado tanto a la comunidad universitaria como al Gobierno riojano "por este hito".

"Yo sé que usted no está familiarizado con los estudios de la universidad", le ha contestado Capellán considerando que eso no quita para que tenga que conocer que ANECA nunca hubiera aprobado la implantación del grado "si no se hubieran dado las condiciones".

Capellán ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno sacará siete plazas más de profesores universitarios, que se unirán a las ya anunciadas, que garantizarán, ya, hasta el tercer curso.

"Lo vuelvo a garantizar, no se va a escatimar ni un solo recurso", ha insistido anunciando un incremento del seis por ciento en la financiación estructural de la UR, incluído el profesorado, "para hacer sostenible medicina".

Ya en la siguiente pregunta, García ha lamentado que Capellán ni cuando se le "felicita deja de lado la soberbia y condescendencia"; pero, le ha avisado: "A mi usted no me va a minar la moral".

Además, le ha reprochado la falta de "decoro parlamentario" ya que se marcha del Parlamento "a la media hora" y no asiste al debate. "Le veo muy nervioso", le ha dicho provocando las risas de las bancada 'popular'.

Capellán le ha contestado: "Si usted se ha sentido ofendido lo siento; pero el único que descalifica es usted porque me ha llamado soberbio". Le ha vuelto a pedir perdón si se ha ofendido pero ha visto que es su "problema".