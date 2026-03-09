Capellán anuncia un estudio de viabilidad para la ampliación del Parque Empresarial La Maja en Arnedo - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha anunciado, durante la visita al Parque Empresarial La Maja, en Arnedo, "la contratación de un estudio de viabilidad de la posible ampliación de más espacios en este parque empresarial", con el objetivo de analizar el coste inicial del suelo y los costes de producción necesarios para efectuar la transformación urbanística, que supone la ampliación de esta zona industrial y permitirá "ver todas las posibilidades para que este parque siga creciendo en la próxima década".

Capellán ha subrayado que en los últimos tres años "tenemos otros más de 80.000 metros cuadrados comprometidos de este polígono, casi el 25 % del espacio; y eso nos habla del dinamismo, del interés que hay por seguir creciendo en este parque empresarial con todas estas empresas, tanto con las ampliaciones de las ya consolidadas que desarrollan su actividad aquí, como aquellas que están mostrando interés, centradas además en industrias muy referentes de nuestra región, como el calzado y todas las auxiliares, desde la agroalimentación, que tanto nos caracteriza; o empresas que tienen que ver con la tecnología o los complementos alimenticios".

Este diagnóstico previo evaluará aspectos clave del entorno, como el coste de adquisición de las parcelas y los costes de producción necesarios para la transformación urbanística del terreno que establezca la legislación aplicable. Dichas cargas de urbanización pueden estar relacionados con la contrata, las condiciones técnicas de las compañías suministradoras, los accesos, el canon de saneamiento, los honorarios técnicos y profesionales, los ingresos por venta de suelo y los gastos generales, fiscales, legales o financieros.

La Maja, que precisamente este lunes día 9 ha recibido la bandera que atestigua la renovación del distintivo Q como Polígono Empresarial de Calidad, otorgado por la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), está acelerando la colmatación de sus parcelas durante las últimas semanas, fruto del interés de distintas empresas por ampliar instalaciones o ubicarse en esta zona.

FACILITAR LA LLEGADA DE EMPRESAS

En este contexto, la política del Gobierno es facilitar la llegada de empresas y ofrecer las mejores condiciones a las que ya están instaladas en nuestros polígonos. La gestión eficiente de las infraestructuras y de los terrenos industriales repercute directamente en la competitividad de las empresas instaladas y en la captación de nuevos proyectos de inversión, y evita la deslocalización de empresas.

El Parque Empresarial de La Maja, ubicado en la carretera LR-134 Km 6,5 y con una superficie neta -destinada a usos industriales- de 362.551,13 metros cuadrados, cuenta en la actualidad con las empresas Arneplant, Sacesa Selección, Calzados Nuevo Milenio, Rioja Nature Pharma, Etilisa y Axent. Algunas de ellas, como Calzados Nuevo Milenio, Arneplant o Rioja Nature Pharma, han vuelto a realizar operaciones con el interés de ampliar espacios y crecer. Y, además, hay otras, como Fluchos e Andrés García e Hijos, en proceso de incorporación.

Durante la visita, Capellán ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León; el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren; el presidente de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), Alejandro Rubia; el presidente de la FER, Eduardo de Luis; así como representantes del Ayuntamiento de Arnedo, de las empresas instaladas y de la Entidad Urbanística de Conservación.

PARQUE EMPRESARIAL DE CALIDAD

El Parque Empresarial de La Maja goza del distintivo Polígono Empresarial de Calidad, el primer y único estándar de calidad definido en el ámbito europeo que otorga la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales (CEPE), en alianza con AENOR. Para Capellán, este distintivo es "un estímulo con el que miramos al futuro con una perspectiva en la que vamos a cerrar un periodo de gran éxito de comercialización de nuevos espacios y desarrollo de empresas. Se han interesado muchísimas empresas por seguir creciendo y ampliando".

Por su parte, el presidente de CEPE ha felicitado a la Comunidad por tener un parque empresarial "espectacular" que cumple con "todos los requisitos de calidad y los servicios, y eso es algo que las empresas necesitan; infraestructuras de calidad y servicios que les permitan crecer, trabajar, dar más trabajo y conseguir avanzar, que es lo fundamental".

En este sentido, Capellán ha agradecido dicho reconocimiento a CEPE, así como también "a las empresas, a los empresarios de Arnedo, a la alcaldesa, por facilitar y por seguir teniendo siempre esa capacidad de emprender, de invertir, sobre todo de innovar y de empresas tan punteras que dan una imagen general a este parque empresarial absolutamente moderna, consustancial a lo que son nuestras empresas en La Rioja".

Un día para reconocer "el éxito de ADER" por hacer que crezca el parque Además, ha afirmado que "hoy es un día para reconocer el éxito de ADER en esta etapa, por cómo está consiguiendo que crezca el parque, que crezcan las empresas que hay desarrollándose, que crezca Arnedo y su comarca, y que crezca el conjunto de La Rioja y de nuestra economía".

Ser Polígono Empresarial de Calidad significa cumplir una serie de estándares que certifican la calidad de las áreas de actividad económica como espacios de valor y de generación de riqueza para el territorio.

Esta distinción, que se renueva cada cuatro años, se realiza a través de una bandera con la imagen de la marca de calidad, que se coloca en el área empresarial, distinguiendo la calidad y validando la capacidad de las infraestructuras, los servicios y otras variables del entorno.

Por último, el presidente ha recordado que La Maja "fue un parque pionero, cuando, colaborando de manera muy directa desde el primer momento con CEPE desde ADER, fuimos la tercera comunidad de España en tener esa Q de Calidad (el único parque que lo tiene en nuestra región y 28 en todo el país). Hoy la renovamos hasta 2029 y miramos hacia el futuro con un distintivo de calidad que sigue haciendo este espacio más atractivo para el desarrollo de nuevas empresas, de nuevas industrias, y para la economía de nuestra región".