Capellán se apoya en el "éxito absoluto" del Plan Revive ante la "preocupación social" de la vivienda

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, se ha apoyado hoy en el "éxito absoluto" del Plan Revive ante la "preocupación social" que, ha reconocido, existe sobre la vivienda.

Capellán, en el pleno del Parlamento riojano de hoy, ha respondido a dos preguntas sobre la situación de la vivienda, la primera de ellas del diputado de IU, Carlos Ollero, que le ha increpado si tiene pensado hacer "algo ya", y la segunda de la portavoz 'popular', Cristina Maiso.

"La ciudadanía está reclamando hacer algo ya sobre la vivienda, porque el mercado, que es en lo que ustedes confían, no lo va a solucionar", ha afirmado Ollero.

También ha reprochado que el Partido Popular, en el Congreso, haya votado "en contra del decreto que protegía a miles de riojanos que se van a ver expuestos a perder su vivienda o pagar el doble, o el triple, por el alquiler".

Ollero le ha pedido que no se centre en las "dos o tres medidas" que "cuentan siempre" y anuncie, en el marco de sus competencias, si va a "desplegar" medidas "más avanzadas" incluidas en el plan de vivienda estatal.

Entre éstas ha citado la calificación permanente de las viviendas de protección, declarar zonas tensionadas o crear un parque público "significativo".

También, "modificar la normativa autonómica para asegurar que las viviendas de protección se destinan a las personas que las necesitan y no a quienes dictaminan las empresas", en referencia al último sorteo realizado en Logroño en el ámbito municipal.

Capellán, en su respuesta, ha relatado cómo, siguiendo datos del CIS, en el año 2020 la vivienda era la preocupación número 22 de los ciudadanos y, a día de hoy, es "el principal problema", por lo que la "conclusión lógica" es que la política del Gobierno central socialista es "ineficaz".

"El plan de vivienda 21-25 lo han debido poner los marcianos", ha ironizado considerando que, ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado "otro plan mucho peor".

Mientras tanto, en La Rioja, ha apuntado, se ha desarrollado el Plan Revive (una ayuda directa de hasta 40.000 euros para jóvenes de hasta 45 años que compren, rehabiliten o construyan su vivienda habitual en municipios de menos de 5.000 habitantes).

Capellán ha preguntado cuántas viviendas de protección oficial se construyeron en la pasada legislatura (gobernando la socialista Concha Andreu con Podemos y el apoyo parlamentario de IU).

"Cero", ha clamado, señalando que, ahora, se han puesto en marcha medidas fiscales de ahorro que, en este año, han supuesto cuatro millones de ahorro fiscal y más de 12.000 riojanos beneficiados por desgravaciones en la hipoteca.

Maiso, en el turno de su pregunta, ha lamentado cómo el Gobierno central socialista ha convertido la vivienda en un "instrumento de confrontación política y entre propietarios y arrendatarios", rechazando el "excesivo intervencionismo" que "ha perjudicado el alquiler", causando la retirada del mercado de viviendas.

Capellán ha respondido detallando los datos del Plan Revive: 1.156 jóvenes solicitantes de ayudas y 980 ejecutadas por valor de 21,4 millones de euros en 119 municipios.

Ha recordado que está previsto que el Instituto Riojano de la Vivienda construya cuarenta viviendas de "alquiler asequible con prioridad para jóvenes" en la calle Marqués de San Nicolás de Logroño; y ha señalado que se avanza en los trámites para construir vivienda de protección en la calle Avenida de Burgos.

Para Capellán, el plan estatal "no daba cobertura a las realidades de La Rioja", porque "no contemplaba la rehabilitación ni la reforma" y, por eso, en esta comunidad se optó por el Plan Revive, "un programa único en España".