Capellán destaca evolución e innovación de Martínez Somalo, referente nacional en la producción de jamones y embutidos

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita las instalaciones de la empresa Martínez Somalo - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de La Rioja ha visitado hoy la planta de elaboración y secado de jamones y las antiguas instalaciones de la firma riojana El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy, día 29, durante su visita a las instalaciones de la empresa Martínez Somalo, "la evolución de una empresa familiar a través de cuatro generaciones".

Fundada por José Martínez Campo en 1900, esta firma "se ha consolidado como un referente en la producción de embutidos y jamones en España, y su historia está marcada por la innovación y la adaptabilidad a cambios tecnológicos y del mercado, pero manteniéndose siempre fiel a su esencia, raíces y valores familiares".

Capellán, que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha recorrido junto a los hermanos Martínez Garnica la planta de elaboración y secado de jamones, ubicada en el polígono de Bobadilla, así como las centenarias instalaciones de esta empresa situadas en Baños de Río Tobía.

"Estamos hablando de 125 años haciendo región, exportando, conjugando a la perfección tradición y procesos de innovación modernos, asociando a la calidad los productos riojanos y, por lo tanto, haciendo marca. Desde el Gobierno de La Rioja, apoyamos y agradecemos a las cuatro generaciones de toda una familia que ha sabido afrontar el siglo XXI en plena expansión y crecimiento, situando a La Rioja y a sus productos agroalimentarios como referencia a nivel nacional e internacional", ha apuntado el presidente.

Capellán también ha hecho hincapié en el "valor adicional extra del tejido productivo riojano, en especial en el caso de empresas familiares que durante más de un siglo y cuatro generaciones siguen apostando por crecer y generar riqueza, empleo y bienestar social en su lugar de origen".

La CEO de la empresa, Elena Martínez Garnica, ha asegurado que "es importante conocer a las empresas de cerca". "Tenemos empresas en la región muy importantes cuyos procesos y la importancia de sus productos no son conocidos, así como la riqueza que genera en el territorio. Para nosotros, una de nuestras máximas es continuar en nuestra zona, seguir siendo importantes para que nuestro pueblo siga creciendo en población. Este aniversario sirve también para poner en valor a los que nos precedieron", ha expresado.

Martínez Somalo celebra este año su 125 aniversario y lo hace fortaleciendo todavía más su vínculo con La Rioja y con una responsabilidad social que la lleva a colaborar con numerosas entidades del tercer sector de nuestra región. La empresa, que emplea a 91 personas y tiene un volumen de ventas anual de 25 millones de euros, opera en dos centros de trabajo: uno para embutidos y otro para jamones, con una producción de 2 millones de kilos de embutidos y un stock de 350.000 jamones anuales.

La exportación representa el 41 por ciento de sus ventas, llegando a Europa y Latinoamérica. 'La Gloria Riojana', marca registrada en 1921, es la marca de embutidos y jamones más antigua en vigor de España. Las características propias de Baños de Río Tobía, a una altura de 600 metros de altitud, situado en el valle del río Najerilla y rodeado de montañas, propician inviernos fríos, veranos calurosos y primaveras y otoños suaves, lo cual crea un perfecto microclima para la elaboración y secado de productos derivados del cerdo.

EMPRESA FAMILIAR INNOVADORA

Certificada bajo los estándares BRC, IFS y otros sistemas de calidad, Martínez Somalo también participa en proyectos innovadores como Cultured meat para desarrollar cárnicos saludables y sostenibles, investigando carne producida a partir de agricultura celular que, junto al desarrollo de grasas saludables e ingredientes funcionales, permitan la obtención de productos cárnicos para la prevención de dislipemias y cáncer de colon.