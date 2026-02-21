Capellán destaca la trayectoria de Transportes Valle del Oja en el sector del transporte de mercancías

El presidente del Gobierno, Gonzalo Capellán, en el trigésimo aniversario de la empresa Transportes Valle del Oja - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado hoy la trayectoria de Transportes Valle del Oja en el sector del transporte de mercancías por carretera durante treinta años, tal y como ha trasladado el Gobierno riojano.

Capellán, junto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha asistido a los actos organizados con motivo del trigésimo aniversario de la empresa Transportes Valle del Oja.

"No solo es una empresa de transportes o de logística, también construye puentes entre empresas y les ayuda a conectar con los mercados nacionales e internacionales", ha subrayado y ha dado a conocer el Ejecutivo en nota de prensa.

En la jornada conmemorativa, celebrada en el Fielato de Ojacastro, se ha repasado la historia de la compañía nacida en febrero del año 1996, en Bañares, de la mano de dos amigos, Carlos Díez y José María Torres, y tiene hoy su sede en Santo Domingo de La Calzada.

"Es un ejemplo de lo que es el ámbito empresarial en La Rioja: creada por emprendedores, que vieron una oportunidad y empezaron de cero, y han ido innovando en un mundo muy cambiante en estos años como el del transporte", ha resaltado el presidente riojano.

Capellán ha incidido en la relevancia para La Rioja del sector con el que mayoritariamente trabaja Transportes Valle del Oja, como es la industria agroalimentaria, así como el prestigio de sus clientes: empresas congeladoras de alimentación, como el Grupo Virto, con sede en la comunidad riojana, o Congelados de Navarra, entre otros.

Con especial dedicación al transporte de productos hortícolas, como guisante, judía verde, patata, zanahoria, brócoli y coliflor, Valle del Oja desarrolla su labor principalmente en comunidades del norte de España, La Rioja y limítrofes, y en el ámbito internacional, en Francia.

Transportes Valle del Oja, dispone actualmente de 15.000 metros cuadrados de instalaciones para estacionamiento de su flota de vehículos pesados, 107 cabezas tractoras, 150 remolques y 120 trabajadores.

En 2025, facturó 21 millones de euros. Además, la firma riojalteña, en estas tres décadas de actividad, ha apostado por incorporar a su flota modernos sistemas de carga y descarga que les permiten prestar un servicio con gran agilidad y seguridad, como por ejemplo el uso de plataformas piso móvil, que utiliza suelo deslizante hidráulico.