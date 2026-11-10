Capellán destaca el valor tecnológico de la empresa riojana Gasori, con presencia en 30 países - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha destacado este martes durante la visita a las instalaciones en Anguciana y Haro de la empresa riojana familiar Gasori, "su apuesta por la innovación, gracias a la cual ha conseguido ser distinguida mundialmente, ganar una gran cuota de valor y diferenciación y ser mucho más competitiva".

Capellán ha valorado que "Gasori, como referente en el ámbito de la transformación metálica, y a la vanguardia en la tecnología, es un proveedor para empresas de referencia en diferentes sectores nacionales internacionales".

"Todo ello, desde una inversión en Anguciana, en un pequeño municipio de La Rioja, y también en Haro, generando actividad y exportando productos a 30 países. Gasori es, por tanto, un referente de calidad, de confianza para empresas y de internacionalización", ha agregado.

El presidente, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, ha estado acompañado durante la visita por el propietario y director comercial de la empresa, Iñaki Gascón, hijo de Antonio Gascón, fundador de Gasori en 1984.

En su recorrido, han podido conocer las naves de Anguciana, que se centran en el transformado metálico y donde acaban de instalar un nuevo equipo de soldadura robotizada, y las de Haro, que albergan los procesos de pintura, montaje y espumado. Cada una de las instalaciones cuenta con unos 5.000 metros cuadrados.

Gasori, con más de 80 trabajadores, centra su actividad en la subcontratación industrial y está dedicada al desarrollo de soluciones, fabricación de piezas y procesos productivos intermedios a medida que se incorporan en la fase de producción del cliente: es proveedor de firmas referentes en diferentes sectores, y en ámbitos nacionales e internacionales.

Merced a su rico desarrollo empresarial y tecnológico, la firma Gasori fue reconocida con el Premio Mercurio a la Innovación (Club de Marketing de La Rioja, 2024) y recibió un accésit en internacionalización en los VI Premios Pyme del Año (2022).