Capellán dice que La Rioja "no puede perder ni una oportunidad" y tiende su mano al mundo empresarial para que así sea

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, asegura que La Rioja "no puede perder ni una oportunidad", porque este "nuevo gobierno no está dispuesto a hacerlo". De ahí, que haya tendido la mano al mundo de la empresa para "ayudarles y apoyarles", con la misma premisa de "no dejar de perder una oportunidad".

Capellán ha clausurado el encuentro 'Retos y oportunidades de futuro para las empresas de La Rioja', que se ha desarrollado en el Círculo Logroñés. Lo ha organizado la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD, con el patrocinio de CaixaBank y la colaboración de la FER, Federación de Empresas de La Rioja (FER).

El presidente riojano ha puesto en valor "de marca" asociada a la calidad, al producto, que "son un activo enorme que tenemos que explotar", en sectores tan importantes para la región como el agroalimentario, y en el que vino de Rioja es "una de las diez grandes marcas de España".

En su intervención, Capellán también se ha referido a que "a medio y largo plazo una de las grandes oportunidades de las empresas en La Rioja va a venir del parque científico y tecnológico donde se potencie todo el ecosistema TIC, donde el emprendimiento digital, donde la gente pueda encontrar un espacio de que no disponíamos", de cara "potenciar centros de actividad" e impulsar "la colaboración público-privada"

"Lo estamos construyendo mirando el futuro, y -ha insistido- creo que es una oportunidad, porque el conocimiento y la innovación son fundamentales". "Creo plenamente que no hay desarrollo ni social, ni posible, ni económico, sin conocimiento y sin innovación", ha destacado.

Capellán ha señalado, a continuación, aspectos importantes que tiene La Rioja como "son las certezas, la estabilidad", ya que "aunque somos una isla de infraestructuras y comunicaciones que lastran nuestro futuro, podemos ofrecer, por otra parte estabilidad, tranquilidad, y un buen marco fiscal".

"Es evidente que vivimos de eso en la sociedad del progreso, que necesita de seguir creciendo, de generar economía, de generar transporte, por lo que con la experiencia histórica no hay que temer a la Inteligencia Artificial (IA), sino utilizarla en aquello que es positivo", ha concluido el presidente riojano.

LA IA AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

Antes, Héctor Barbarin, presidente en Navarra y La Rioja de APD y director general de CNTA - Centro Nacional de Tecnología Alimentaria-, e Isabel Moreno, directora territorial Ebro de CaixaBank, han dado la bienvenida a los asistentes, para dar paso a Javier Sirvent, divulgador científico y tecnológico, que nos ha expuesto cómo la Inteligencia Artificial puede estar al servicio de La Rioja y ayudarla así a ser más competitiva.

Por su parte, la directora territorial Ebro de CaixaBank, Isabel Moreno, ha destacado que la inteligencia artificial y la innovación "representan hoy los pilares sobre los que se construirá la economía del mañana" siendo palancas determinantes para posicionar a las empresas riojanas en la vanguardia del progreso económico y tecnológico. En este sentido, ha remarcado el compromiso de CaixaBank por contribuir al avance de la economía, y apoyar financieramente a las empresas para impulsar su transformación, innovación, digitalización y sostenibilidad.

Tras la intervención de Sirvent, se ha debatido en torno a una mesa redonda sobre las claves para fomentar la innovación y el desarrollo económico de las empresas de La Rioja con el mencionado Héctor Barbarin en el papel de moderador, y en el que han participado Eduardo Sánchez, secretario general de la FER, Carlota González, CEO del Grupo Rafael González; y Rafael Ramírez, director de RRHH corporativo de UCC Coffee Spain.