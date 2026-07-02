Capellán emplaza al turismo a trabajar con la administración para que el sector "siga siendo estratégico" en La Rioja

Capellán emplaza al sector a continuar trabajando junto a la administración para que el turismo "siga siendo estratégico - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este jueves en Riojafórum, la jornada 'Pulso e Impulso', un encuentro que ha reunido a más de un centenar de representantes del sector turístico, administraciones públicas, empresas y profesionales.

Un encuentro para analizar el momento actual del destino La Rioja, compartir las líneas de trabajo que marcarán su nueva etapa y avanzar en una visión compartida que contribuya a reforzar su desarrollo y competitividad.

"La Rioja es ya un destino reconocido, con un territorio extraordinario y con un gran potencial y recorrido a futuro para el disfrute de miles de visitantes", ha asegurado Capellán. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha puesto el acento en el buen hacer de La Rioja, "que tiene unas capacidades extraordinarias".

Así, ha incidido en que se debe "construir, entre todos, un destino, transformar sus capacidades, potenciándolas y convirtiéndolas en diferentes productos turísticos que compartimos, también desde una promoción que ha permitido que cada vez nos visiten más turistas que disfrutan y saben apreciar esta tierra".

"Seguimos siendo ese destino auténtico, de calidad, de sostenibilidad. Tenemos que desarrollar de manera coordinada todos los potenciales que tenemos sabiendo qué destino queremos seguir construyendo, cómo queremos ofrecernos y qué tipo de visitante queremos acoger, el que cuida, el que entiende y el que respeta ese destino, el que nos sigue dando valor", ha apuntado.

Gonzalo Capellán ha argumentado que el impulso al destino debe pivotar sobre potentes herramientas como "un plan de gobernanza y gestión; una plataforma de inteligencia turística para optimizar la gestión y la toma de decisiones; y el enorme potencial de La Rioja como marca asociada a la calidad".

EL PESO DEL TURISMO YA REPRESENTA EL 10,1 % DEL PIB REGIONAL.

El presidente del Gobierno de La Rioja ha subrayado el peso "estratégico" de un sector turístico que ya representa el 10,1 % del PIB regional y con una incidencia clave en otros como el comercial o el de servicios.

A este respecto, ha agradecido la labor e implicación de todos los agentes del sector a quienes ha animado a seguir, junto a la administración, "mirando con responsabilidad al futuro para que el turismo siga siendo estratégico, un motor de impulso y transformación de La Rioja".

Además del presidente, en el encuentro han intervenido, entre otros, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges.

José Luis Pérez Pastor ha presentado algunas de las conclusiones del reciente informe Impactur La Rioja, actualizado con datos de 2025, que supone "una herramienta fundamental para comprobar el pulso y para ver por dónde va el sector, que en tres años ha subido más de medio punto su peso en el PIB regional".

El informe destaca, ha añadido, "el buen momento del turismo en La Rioja, apoyado en un esfuerzo importante del sector privado, que cuenta con alojamientos en 103 municipios; y también en un importante esfuerzo, que ha subido en más del 50 %, del sector público".

En cuanto al empleo, "se ha incrementado un 11 % desde 2019 hasta alcanzar los 17.000 consiguiendo, además, reducir 20 puntos la temporalidad hasta el 10 por ciento en este periodo".

PLAN DE GOBERNANZA, PID YA ENTREGADO Y NUEVA MARCA.

"Es importante que el sector público y el privado trabajen de manera coordinada, por ejemplo, en el conjunto de herramientas que vamos a presentar en la jornada (plan de gobernanza) que se base en la comunicación continua; desarrollo de la plataforma inteligente de destino (PID), proyecto que ya ha sido entregado; los primeros avances en el sistema de identidad, en una nueva marca, en una nueva forma de comunicarnos, dentro y fuera, sobre todo, a efectos turísticos y promocionales de nuestra tierra", ha resaltado.

"Un territorio que ofrece autenticidad con rasgos muy reconocibles y los turistas que llegan nos ayudan a mantener lo que somos", ha finalizado.

La jornada, desarrollada bajo el lema 'Visión, capacidades y coherencia para una nueva etapa del destino La Rioja', supone un espacio de reflexión y trabajo en torno a los principales desafíos y oportunidades del turismo riojano, favoreciendo el intercambio de conocimiento y la coordinación entre los distintos agentes que forman parte del ecosistema turístico de la comunidad.

Así, a lo largo de la mañana, administraciones públicas, empresas y expertos comparten análisis, experiencias y las principales líneas de trabajo que marcarán esta nueva etapa del destino, orientadas a impulsar un modelo turístico basado en la planificación estratégica, la innovación, la inteligencia turística y la colaboración público-privada, con el objetivo de reforzar el posicionamiento competitivo de La Rioja.

CONOCIMIENTO, COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.

Tras la bienvenida institucional, la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges, ha contextualizado los principales retos que afronta el turismo riojano y ha expuesto la necesidad de dotar al destino de nuevas capacidades para afrontar esta nueva etapa, basadas en el conocimiento, la coordinación y la planificación estratégica.

En la cita también han intervenido como ponentes el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Óscar Perelli; el socio de SILO, Santiago Fernández; los directores de proyectos de JIG y GNOSS, Javier Gurría y Esteban Sota, respectivamente; así como las responsables de Move Branding, Marisol Ruiz, Stef Silva y Tomás Clavijo.

Con esta jornada, el Gobierno de La Rioja comparte las bases de una nueva etapa en la gestión del destino, basada en un mejor conocimiento de la realidad turística, el desarrollo de nuevas capacidades compartidas y una mayor coordinación entre todos los agentes del sector para construir un destino más competitivo.