Capellán felicita la Navidad a los centros riojanos en el exterior y destaca el éxito del programa 'También Riojanos' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el subdirector de Cooperación Internacional y Centros en el Exterior, Rodrigo Teijeiro, ha felicitado la Navidad, por videoconferencia, a los representantes de los doce centros riojanos en el exterior, en un encuentro celebrado con el objetivo de trasladarles la cercanía del Ejecutivo autonómico, y por ende de la sociedad riojana, así como su reconocimiento y agradecimiento por su labor.

Durante la reunión, el presidente ha puesto en valor el papel que desempeñan los centros riojanos como espacios de referencia para la comunidad riojana residente fuera de España, destacando su contribución a la preservación de la identidad, la cultura y las tradiciones de La Rioja, así como al fortalecimiento de los vínculos con la Comunidad Autónoma.

Los centros riojanos en el exterior desarrollan su actividad principalmente en distintos países de Iberoamérica, donde actúan como embajadas culturales y sociales de La Rioja, proyectando la imagen de la región y sirviendo de punto de encuentro para los riojanos y sus descendientes. En la actualidad, existen ocho centros reconocidos en Chile, Argentina, Uruguay y Venezuela, a los que suman los cuatro en España (Madrid, San Sebastián, Estepona y Zaragoza).

En este contexto, el presidente ha subrayado la importancia de las políticas impulsadas por el Gobierno de La Rioja para reforzar la relación con estos centros, entre las que ha destacado la celebración con éxito de la primera edición del programa 'También Riojanos', orientado a jóvenes descendientes de riojanos y concebido como una herramienta de vinculación cultural, formativa e identitaria.

Asimismo, el Ejecutivo regional mantiene su apoyo a los centros riojanos en el exterior a través de una convocatoria anual de subvenciones específica, destinada a respaldar su actividad y la promoción de la cultura riojana en sus respectivos territorios, con una financiación que puede alcanzar hasta 59.000 euros por entidad en función de sus programas y actividades.