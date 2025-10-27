Capellán inaugura en Madrid la exposición 'Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso'

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, participa en la inauguración de la exposición ‘Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha inaugurado este lunes, 27 de octubre, en Madrid, la exposición 'Sagasta, un ingeniero de caminos por la senda del progreso', organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos con motivo de la celebración del bicentenario del nacimiento de Práxedes Mateo-Sagasta.

En la presentación de esta iniciativa también han participado el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el alcalde de Torrecilla en Cameros, Sergio Martínez, y el comisario de la muestra e investigador agregado del Instituto de Estudios Riojanos (IER), José Luis Ollero, que ha ofrecido una visita guiada por una exposición que reúne 78 piezas y que permanecerá abierta al público, con acceso gratuito, hasta el 21 de noviembre en la sala José Antonio Fernández Ordóñez, ubicada en la sede del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid (C/ Almagro, 42).

Capellán ha resaltado las dos aportaciones fundamentales de Sagasta a la hora de construir el gran Estado moderno, constitucional y parlamentario en España de los dos últimos siglos. "Por un lado, poniendo los cimientos sólidos y firmes del Estado de derecho, democrático, por medio de la instauración de un régimen político constitucional; y, en segundo lugar, civilizando la política, con protagonismo exclusivo de la sociedad civil, desterrando la intervención militar y la violencia en la política".

Durante su intervención en la inauguración, el presidente del Gobierno ha destacado el papel crucial desempeñado por Sagasta en la construcción del Estado moderno en España. "Sagasta, el de los puentes, el ingeniero de caminos, contribuyó también a crear la más grande infraestructura política construida en España en los últimos 200 años: el Estado de derecho, un Estado constitucional Parlamentario, cuyos cimientos sólidos y firmes usó a lo largo de su larga trayectoria política".

En este sentido, ha destacado que, desde la Constitución de Cádiz, pero sobre todo en las constituciones posteriores, la de 1854 nonata, la de 1869 -la primera democrática de España y referencia para toda Europa- y la de 1876, la de más larga vigencia hasta la actualidad en España, todas "tuvieron a Sagasta como protagonista".

"El establecimiento de las bases del Estado de Derecho es lo que marca la diferencia respecto a los siglos anteriores y al antiguo régimen, frente al absolutismo y la arbitrariedad rige la protección y defensa de los libertades y derechos de los ciudadanos, lo cual solo fue posible a través de los regímenes constitucionales".

El segundo aspecto fundamental tiene que ver con la creación del Estado parlamentario y el gran pacto con Cánovas. "Si hasta 1876 era la violencia política, la intervención de los militares y las revoluciones (Sagasta participó en la de 1854 y 1868) las que permitían los cambios de gobierno a través de diferentes golpes de estado, a partir de la Restauración y el pacto con Cánovas, Sagasta propició que los cambios políticos y de gobierno se hicieran por cauces civiles, sin acudir a la fuerza militar, ni a la violencia.

Ejerció una labor fundamental para civilizar la política y para circunscribir la discusión política y partidista a las Elecciones y los parlamentos, dejando la fuerza, la violencia y al estamento militar fuera de la política".

PRIMERA E INÉDITA FOTOGRAFÍA

Los visitantes a la muestra pueden contemplar desde este mismo lunes una amplia colección de 78 piezas procedentes de 30 instituciones, entre ellas el IER, integrada por fotografías, esculturas, pinturas, planos, caricaturas o cartas inéditas, entre otras.

El hilo argumental de la muestra coincide con tres aspectos de la vida de Sagasta: una primera etapa como ingeniero en Zamora y Valladolid que refleja los retos de las obras públicas en la España del XIX; un segundo bloque centrado en su trayectoria política, iniciada en 1854 como diputado por Zamora y marcada por un ascenso constante dentro del liberalismo progresista. Presidente del Gobierno en 7 ocasiones, ejerció las más altas responsabilidades con una continuidad inédita en la España contemporánea.

El tercer capítulo se adentra en su faceta más personal, mostrando el entorno familiar y los rasgos que completan el retrato de un hombre comprometido con el progreso y el desarrollo en distintos ámbitos. Entre los elementos más destacados que se podrán contemplar en esta muestra destaca la primera imagen fotográfica de Práxedes Mateo-Sagasta, un daguerrotipo del año 1845 recuperado recientemente y que nunca ha sido expuesto, así como el instrumental y los recursos técnicos utilizados por los ingenieros del XIX, título que obtuvo el riojano en 1849.

Además, se podrá disfrutar de una recreación audiovisual de sus célebres intervenciones parlamentarias (están registradas cerca de 2.500

intervenciones en las Cortes) y de un valioso conjunto de su correspondencia personal.

INTENSA AGENDA DEL AÑO SAGASTA

El Gobierno de La Rioja y la Fundación Sagasta han organizado un amplio programa de actividades para conmemorar el bicentenario del nacimiento de Práxedes Mateo Sagasta y homenajear la multifacética figura del ilustre político torrecillano. Así, entre las iniciativas impulsadas a lo largo de estos meses, destacan las visitas de escolares al Logroño Sagastino; ciclos de conferencias o conciertos; visitas guiadas al Espacio Sagasta en Torrecilla en Cameros; o publicaciones monográficas especiales en revistas como Berceo y Belezos.

Antes de que finalice este 2025, será protagonista de un Congreso Internacional sobre su figura y su época en Logroño y de otras acciones divulgativas para entender mejor la dimensión de su poliédrica figura. No en vano fue una figura central de la política española en la segunda mitad del siglo XIX y protagonista clave en la modernización del Estado desde su posición liberal y reformista.

Cuenta en su haber con importantes reformas legislativas como la aprobación del sufragio universal masculino en 1890 y la Ley de Asociaciones de 1887.