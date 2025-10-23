Capellán inaugura la nueva cubierta de la piscina climatizada de Villamediana de Iregua

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al director general de Juventud y Deporte, Diego Azcona, inaugura las obras de reforma de las piscinas climatizadas de Villamediana de Iregua - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y por el alcalde de Villamediana de Iregua, Rubén Gutiérrez, ha inaugurado hoy, día 23, la nueva cubierta de la piscina climatizada municipal, una actuación necesaria para mejorar y prolongar la vida útil de un espacio muy utilizado por los vecinos, que permitirá su uso continuado durante todo el año, tanto para el entrenamiento federado como para actividades escolares, familiares y de cuidado de la salud.

Durante su visita a las instalaciones, Capellán ha destacado que invertir en infraestructuras como esta supone invertir directamente en calidad de vida para los municipios, no solo en deporte federado, sino también en bienestar, conciliación, salud, envejecimiento activo, en este caso, facilitando la práctica de la natación.

El proyecto, con un coste total de 983.451,70 euros, ha contado con una inversión del Ejecutivo autonómico de 300.000 euros, lo que representa el 30,50 por ciento de la financiación. "Desde el Gobierno de La Rioja estamos absolutamente encantados de cooperar y, juntos, sumar esfuerzos para contar con unas instalaciones mejoradas. Se ha conseguido también con la nueva cubierta reducir el volumen del espacio para lograr la eficiencia energética, así como que la temperatura que requiere una piscina de invierno se alcance con menos coste y pueda tener ese confort fundamental para todos los usuarios.

Por lo tanto, se ha hecho con esa previsión de que sea una cubierta funcional y permita su mantenimiento del día a día. Finalmente, también se ha mejorado la iluminación de este edificio". Por su parte, el alcalde de la localidad, Rubén Gutiérrez, ha agradecido "el apoyo del Gobierno de La Rioja para poder llevar a cabo esta esperada obra que ofrece un mayor confort para los numerosos usuarios de las instalaciones (clubes, alumnos de cursos, personas mayores) y que también supone un importante ahorro energético con reflejo en las arcas municipales, que ya han destinado en lo que va de Legislatura solo en mejoras en instalaciones deportivas más de 2.200.000 euros".

A su vez, ha agradecido el esfuerzo de los implicados "que ha permitido acabar en tiempo y forma y abrir al público con total normalidad la temporada de invierno".

La piscina cubierta reformada gracias a este proyecto se ubica en un complejo de instalaciones más amplio que abarca 12.360 metros cuadrados y que se puso en funcionamiento en el año 2002.

Estas instalaciones deportivas municipales son un punto neurálgico para la vida local, ya que cuentan con 1.100 usuarios, que pueden disfrutar además de las piscinas de verano, una zona verde con merenderos y una edificación donde se encuentran los vestuarios, el gimnasio, el spa y la cafetería.

En concreto, el proyecto ha consistido en la sustitución integral de la cubierta de la instalación, con una estructura moderna que mejora notablemente la eficiencia energética, el confort térmico y la estanqueidad frente a la humedad, prolongando la vida útil del equipamiento y garantizando mejores condiciones de mantenimiento para el Ayuntamiento.

La piscina climatizada es una instalación utilizada por escolares, jóvenes, clubes y población adulta y mayor. La natación está considerada como una de las disciplinas más recomendadas para la salud cardiovascular, la movilidad articular y la recuperación funcional, siendo especialmente apta para personas de todas las edades y capacidades.

La intervención se integra en el Plan de Infraestructuras Deportivas del Gobierno de La Rioja, dotado con 13 millones de euros, que ya está desplegando mejoras estructurales en equipamientos deportivos de todo el territorio.

Con esta actuación, el Ejecutivo regional ha reafirmado su compromiso con Villamediana de Iregua impulsando otras actuaciones relevantes en los últimos meses, entre las que se encuentra el apoyo en el mantenimiento y la consecución de obras menores en el polideportivo de la localidad, con una financiación que supera los 21.000 euros, o la subvención concedida, con más de 30.000 euros, para el equipamiento de diferentes puntos deportivos como las taquillas de las piscinas, la lona de la pista de pádel o la ampliación de las máquinas para gimnasio.