Capellán inaugura el renovado campo de fútbol de Rincón de Soto durante la celebración del I Torneo 'Ángel Mari Matute'

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, participa en la inauguración de las obras de mejora del campo de fútbol de Rincón de Soto - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, acompañado por el director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, ha inaugurado hoy, día 27, el campo municipal de fútbol San Miguel de Rincón de Soto, tras la sustitución integral de su césped artificial, coincidiendo con la celebración del I Torneo 'Ángel Mari Matute', organizado por el Club Atlético River Ebro en homenaje al histórico jugador de la entidad fallecido el año pasado.

La intervención se ha llevado a cabo gracias al convenio suscrito entre el Gobierno de La Rioja y el Ayuntamiento de Rincón de Soto, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, para la financiación de infraestructuras deportivas municipales.

El presupuesto final de la obra ha ascendido a 151.479,55 euros, de los que el Ejecutivo regional ha aportado 100.000 euros, lo que supone el 66 por ciento del total, una aportación que ha hecho posible la ejecución de los trabajos.

La actuación ha permitido renovar por completo el terreno de juego con la instalación de un nuevo césped artificial de última generación, que cumple la normativa FIFA y ha superado los ensayos técnicos 'in situ' correspondientes a absorción de impactos, tracción y rodadura, mejorando de forma notable la seguridad de los jugadores y la calidad de la práctica deportiva.

La sustitución era necesaria debido al elevado grado de deterioro que presentaba el césped instalado hace 15 años, afectado tanto por la exposición continuada a los rayos UVA como por la abrasión derivada de un uso intensivo.

El campo es utilizado por los equipos de todas las categorías del Club Atlético River Ebro, así como por escolares, jóvenes y otros usuarios, por lo que la intervención permitirá incrementar la práctica deportiva y dar servicio a numerosos nuevos usuarios.

Los trabajos han incluido el desmontaje y retirada del equipamiento deportivo, la comprobación de la red de drenaje y riego, la retirada del césped existente, la colocación de la nueva moqueta de hierba artificial y la posterior reinstalación de porterías, banquillos y banderines. Asimismo, se ha revisado y puesto a punto el sistema de riego, compuesto por seis cañones con electroválvulas, depósito, bombas y programador, garantizando un funcionamiento eficiente de la instalación.

Esta intervención se suma a otras actuaciones impulsadas por el Gobierno de La Rioja en campos de fútbol de municipios riojanos a lo largo de la legislatura, que contemplan inversiones ya ejecutadas o en fase de desarrollo por un importe que supera los 4 millones de euros, destinadas a la mejora de terrenos de juego, vestuarios, gradas y nuevas instalaciones deportivas.

La inauguración del renovado campo San Miguel ha coincidido con la celebración del I Torneo 'Ángel Mari Matute' Juvenil Nacional, en el que participan seis equipos procedentes de La Rioja, Aragón y el País Vasco. El torneo nace como un homenaje a la trayectoria deportiva y humana de Ángel Mari Matute, vinculado durante más de dos décadas al Club Atlético River Ebro, y convierte la instalación recién renovada en un punto de encuentro para la convivencia, el deporte base y el fútbol de cantera.