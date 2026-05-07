Capellán justifica la renuncia al Congreso de Tecnologías del Lenguaje en el "despilfarro" que suponía

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha justificado hoy haber renunciado al Congreso Mundial de Tecnologías del Lenguaje e Inteligencia Artificial en español, concebido en la anterior legislatura socialista, en el "despilfarro" que suponía.

Capellán, en el pleno del Parlamento de La Rioja, ha respondido a una pregunta del portavoz del Grupo Socialista, Javier García, que le ha reprochado que La Rioja haya perdido cuatro millones de euros de fondos europeos al renunciar a organizar este congreso.

García ha lamentado "el desprecio y falta de visión estratégica del Ejecutivo del PP, que es capaz de renunciar a proyectos planificados y financiados con fondos europeos, simplemente, por venir de la legislatura anterior".

El presidente le ha respondido comenzando por decir que La Rioja está ocho puntos por encima de la media nacional en ejecución de fondos europeos. A continuación, ha considerado que "un congreso de tres días gastando cuatro millones de euros es despilfarrar fondos públicos".

Ha resaltado: "Éste es un Gobierno con una capacidad de ejecución sobresaliente, como demuestra la ejecución de fondos europeos, con el cien por cien de fondos ejecutados en ámbitos como la educación de cero a tres años, con 488 plazas creadas, vivienda o políticas sociales, como evidencian los centros de día de Calahorra o Arnedo ya en marcha".

Ha recordado que el reciente estudio de Funcas, de abril de 2026, revela que La Rioja está ocho puntos por encima de la media en ejecución de fondos europeos y es la tercera comunidad con menos porcentaje de fondos sin asignar, apenas el 15,6 por ciento.

Del mismo modo, ha resaltado la positiva evolución en este ámbito en los últimos años. De ser la segunda comunidad autónoma en porcentaje de ejecución de fondos comunitarios en febrero de 2024, con apenas un 38 por ciento, a ser la octava que mejor gestiona, dos puntos por encima de la media nacional en enero de 2026.