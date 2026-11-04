Capellán: "Que no se refuerzan los servicios públicos, que venga Dios y lo vea"

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, llegando a la bancada 'popular' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha clamado hoy al finalizar el debate de las enmiendas a la totalidad presentada por PSOE, Vox y Podemos-IU a los proyectos de ley de presupuestos y medidas fiscales del Gobierno riojano: "Que no se refuerzan los servicios públicos, que venga Dios y lo vea".

Tras una mañana en el Parlamento de La Rioja que Capellán ha definido de "muy fructífera porque los portavoces", ha dicho, "han dejado perlas dignas de estar comentando todo el día", el presidente ha intervenido para decirles que "si hicieran un examen de conciencia aprobarian estos presupuestos".

Una intervención que ha comenzado, además, mostrándose "muy contento" por los resultados electorales obtenidos tras la votación del pueblo americano ( en la que los demócratas han recuperado el control del Congreso asestando un golpe a Trump).

El jefe del Ejecutivo riojano no ha aprobado poner "el grito en el cielo por la falta de vivienda publica" en La Rioja; algo que, ha dicho, está "muy bien", porque es la "principal preocupación de los ciudadanos", pero que es una "contradicción" después de que el Gobierno de la socialista Concha Andreu hiciera "cero".

También le ha "sorprendido" que se califique como medida electoralista el aumento de becas, mostrando su "convicción" de que "las ayudas en forma de becas es una necesidad y un principio fundamental".

"Nos movemos entre la falacia y la falsedad", les ha dicho a los diputados de la oposición, considerando que los recursos que llegan a La Rioja desde el Gobierno central no se conceden "graciosamente", sino que son una devolución "a los riojanos de una parte de la riqueza que han generado".

Eso, ha dicho, es una falacia; y una falsedad es que no se refuerzan los servicios públicos cuando hay 70,33 millones de euros mas; y hay un incremento en vivienda de 127 millones.

Ha defendido, también, deflactar el IRPF como un "escudo fiscal protector", cuando "nos estamos acercando al cinco por ciento" y "las trabajadoras y trabajadores", ha dicho incidiendo en esta palabra, "verán devueltos diez millones de euros".