Capellan pone de relieve en la feria Anuga de Colonia la gran capacidad de la industria agroalimentaria riojana

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellan, ha puesto hoy de relieve en la feria Anuga de Colonia (Alemania), donde diecinueve firmas de la comunidad están presentes, la gran capacidad de la industria agroalimentaria riojana.

Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el director general de Empresa, Energías e Internacionalización, Amadeo Lázaro, ha visitado la feria Anuga en Koelnmesse (Colonia).

Se trata, ha indicado el Gobierno riojano, del mayor evento de alimentos y bebidas del mundo, que cubre, con sus diez ferias especializadas, todos los segmentos de mercado del sector.

Durante su recorrido por los estands de las diecinueve empresas riojanas presentes, Capellán ha hecho hincapié en el hecho de que "para La Rioja, las industrias agroalimentarias son referentes, son esenciales".

En primer lugar, ha dicho, "porque engloban una producción que supera los 2.600 millones de euros, con un balance comercial positivo de casi 300 millones de euros". Además, "se trata de industrias y empresas con una gran capacidad para generar riqueza y empleo".

Según el último informe Ramstad de 2025, suponen más de 9.000 empleos en La Rioja (nueve por ciento del total), sin añadir el subsector de bebidas, "una cifra que nos sitúa como la primera Comunidad Autónoma de España, por encima de Navarra y Castilla y León. Las industrias agroalimentarias representan más del 35 por ciento de toda la producción industrial en La Rioja", ha destacado.

La ADER destina tres millones de euros a apoyar el comercio exterior. En este contexto, Capellán ha incidido en la "gran capacidad de internacionalización y de exportación de estas empresas".

Por eso, desde el Gobierno de La Rioja, ha dicho Capellán: "Hemos apostado por favorecer la exportación y posicionar a nuestras empresas internacionalmente, hemos puesto en marcha un plan de la ADER -comercio exterior- con tres millones de euros de financiación, que ha posibilitado una mayor financiación en la participación de las empresas en esta feria, pasando del 35 al cicuenta por ciento".

Ha añadido: "Creo que el apoyo que el Gobierno de La Rioja debe brindar a las industrias agroalimentarias es esencial y estratégico. En algunos casos, Alemania representa el cincuenta por ciento del volumen total de sus exportaciones, por lo que es una oportunidad excepcional para conectar con sus clientes, proveedores, importadores, exportadores y comercializadores, y seguir promocionando los productos riojanos".

En este sentido, ha indicado el Ejecutivo, Anuga es una feria absolutamente global, donde más de 8.000 empresas del sector exponen sus productos durante estos días y realizan labores de comercialización y posicionamiento de productos, ya que se trata de un gran escaparate donde más de 160.000 visitantes profesionales de todo el mundo, procedentes de más de 200 países, se reúnen y se citan.

Las empresas riojanas participantes son Lácteos Martínez, Conservas Ferba, Conservas JJJ, SAT Eurochamp, Conservas Cidacos, Comercial Rioverde, Sacesa Selección, Vinagrerías Riojanas, Alberto de Miguel, Autor Foods, Congelados de Navarra, Ultracongelados Virto, Productos Pafritas, Costa Food Group, Embutidos Domingo Ortiz, Amando Loza, Palacios Alimentación, Hijo de José Martínez Somalo y GAM Family.