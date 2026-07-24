Capellán pone en valor la nueva etapa "como referente patrimonial y turístico" tras la recuperación de Contrebia Leucade - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado el yacimiento arqueológico de Contrebia Leucade, Bien de Interés Cultural (BIC), tras la finalización del proyecto 'Consolidación de la muralla romana y mejora de la accesibilidad del yacimiento arqueológico', promovido por el Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama y financiado a través de los fondos Next Generation EU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En una visita acompañado por la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, y la alcaldesa de Aguilar del Río Alhama, María Asunción Sáez, Capellán ha definido Contrebia Leucade como "una de las joyas del patrimonio histórico y cultural de La Rioja, yo diría incluso de la Península Ibérica".

Ha destacado que el yacimiento permite recorrer "2.000 años de ocupación de este territorio", desde la ciudad celtibérica de la Segunda Edad del Hierro hasta la época romana y altomedieval.

Asimismo, ha subrayado que la actuación recientemente finalizada permite contemplar "en una parte importante de su esplendor todo este largo legado histórico" y seguir convirtiendo este enclave en "un atractivo para esta zona de La Rioja Baja y para todo el valle del Alhama".

Con esta actuación, el Ayuntamiento culmina una de las intervenciones de recuperación patrimonial más relevantes desarrolladas en los últimos años en La Rioja, reforzando el valor histórico, cultural y turístico de uno de los principales yacimientos arqueológicos de la comunidad.

El proyecto ha supuesto una inversión cercana a los dos millones de euros destinada a consolidar la muralla romana, mejorar la accesibilidad al yacimiento, reforzar su conservación y modernizar la experiencia de la visita mediante nuevos recursos tecnológicos e interpretativos. En concreto, la intervención ha permitido consolidar distintos elementos de las estructuras defensivas del yacimiento y mejorar la accesibilidad mediante la adecuación de los accesos norte y sur, facilitando así la visita de personas con movilidad reducida.

Asimismo, se ha renovado la interpretación del enclave con nuevos recursos tecnológicos, entre ellos una sala inmersiva con dispositivos de realidad virtual y nuevos paneles informativos. También se han restaurado pavimentos y mosaicos y se han implantado sistemas inteligentes para el análisis de los flujos de visitantes. Los trabajos se han completado con el acondicionamiento del camino de acceso sur para bicicletas y minibuses, la instalación de un nuevo puente sobre el foso de la muralla y la mejora del entorno de recepción de visitantes.

A estas actuaciones se suman, con un importe total de 300.000 euros, las desarrolladas por la Mancomunidad Senda del Tiempo, integrada por los municipios de Aguilar del Río Alhama, Cervera del Río Alhama, Cornago, Grávalos e Igea, entre ellas la reconstrucción de dos viviendas de una y dos alturas y la instalación de una escultura que recrea la figura de un guerrero de la época, contribuyendo a reforzar el valor divulgativo y didáctico del enclave.

MÁS DE DOS DÉCADAS DE TRABAJO

Durante la visita, el presidente ha destacado que el estado actual del yacimiento es fruto de más de veinte años de investigación, conservación y recuperación patrimonial. "Después de veinte años hemos conseguido que tenga este aspecto y seguimos trabajando en su mejora", ha afirmado, destacando que cada campaña arqueológica permite "combinar el rigor histórico, la conservación y la investigación" con la mejora de la accesibilidad y el disfrute de los visitantes.

En este sentido, el Ejecutivo regional viene colaborando de forma activa en la investigación, conservación y puesta en valor de Contrebia Leucade. Desde el inicio de la presente legislatura ha destinado 300.000 euros a actuaciones de consolidación de estructuras, campañas arqueológicas, trabajos de documentación geométrica y arquitectónica, conservación y mantenimiento del yacimiento, estudios técnicos y catalogación de materiales arqueológicos, contribuyendo a preservar y ampliar el conocimiento sobre este enclave.

Actualmente, con una inversión superior a 30.000 euros, el Gobierno de La Rioja mantiene en ejecución nuevos trabajos de conservación y mantenimiento del yacimiento, así como la catalogación de los materiales arqueológicos recuperados en las campañas de excavación de 2025 y 2026, con el objetivo de seguir avanzando en la investigación y preservación de este Bien de Interés Cultural.

Capellán ha reafirmado el compromiso del Gobierno de La Rioja de "seguir trabajando en la proyección y mejora de este yacimiento para convertirlo en una referencia del patrimonio de nuestra región" y aprovechar "el potencial inmenso que tiene como dinamización cultural, turística y de atractivo para esta zona de La Rioja Baja".

Asimismo, ha agradecido expresamente la implicación del Ayuntamiento de Aguilar del Río Alhama y de su alcaldesa, María Asunción Sáez, así como la colaboración de la Mancomunidad Senda del Tiempo, por el impulso constante que han dado al yacimiento y por su compromiso para seguir mejorando y difundiendo este patrimonio histórico.

REFERENTE ARQUEOLÓGICO

Contrebia Leucade constituye uno de los conjuntos arqueológicos más relevantes de La Rioja y del valle del Ebro. Declarado Bien de Interés Cultural, el yacimiento conserva un extraordinario sistema defensivo excavado en la roca, con una imponente muralla y un profundo foso celtibérico, además de restos urbanos que permiten conocer la evolución de este asentamiento desde la Edad del Hierro hasta la época romana.

Su excepcional estado de conservación y el valor histórico de sus vestigios convierten a Contrebia Leucade en un enclave de referencia para el estudio de las comunidades celtibéricas y de su resistencia frente a la expansión de Roma, al tiempo que refuerzan su atractivo como recurso cultural, científico y turístico de primer orden para La Rioja.

FONDOS EUROPEOS

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha subrayado que estas actuaciones representan el objetivo del Gobierno de España con los fondos europeos: impulsar una transformación que combine la sostenibilidad, la cohesión territorial y la conservación del patrimonio.

Además, Arraiz ha indicado las oportunidades de desarrollo económico y turístico que genera esta inversión que ha sido fruto de la colaboración entre distintas administraciones.

Por último, la delegada del Gobierno ha recordado que Contrebia Leucade es uno de los yacimientos más importantes de La Rioja, así como una de las ciudades celtibéricas mejor conservadas del país.