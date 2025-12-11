Capellán (PP): "Somos el partido que piensa en mejorar la vida de las personas en todos los rincones de La Rioja"

Brindis del PP de La Rioja en su cena de Navidad en la que han intervenido el presidente del partido en la región, Gonzalo Capellán, y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar - PP LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de La Rioja ha celebrado este jueves en Logroño su tradicional cena de Navidad, en la que el presidente regional ha asegurado que "somos el partido que piensa en mejorar la vida de las personas en todos los rincones de La Rioja".

En el restaurante 'Delicatto', y ante varios cientos de afiliados, simpatizantes, alcaldes, concejales y parlamentarios del Partido Popular de La Rioja, Gonzalo Capellán ha subrayado que el PP "es el partido con mayor afiliación, implantación y cercanía con todos los riojanos, lo que nos permite trabajar juntos con la sociedad para transformar y construir juntos un futuro mejor".

En este sentido, el presidente ha insistido en que "gracias a la confianza de los riojanos podemos seguir transformando la región, podremos seguir gobernando para mejorarla. Por eso es muy importante que todos los riojanos sepan que hay un partido de referencia, que piensa en La Rioja, en el territorio y en las personas por encima de todo, como compromiso primordial e inquebrantable".

Capellán ha contrapuesto "un Gobierno central que no está a la altura de los españoles" frente a un Ejecutivo regional "más útil y necesario que nunca para seguir haciendo avanzar nuestra región". El presidente ha reconocido que "tenemos más apoyo que hace tres años, lo que nos indica que estamos trabajando en la senda adecuada con nuestros principios, con nuestras creencias y con el proyecto que encarnamos en La Rioja y que perfectamente podía ser válido para el conjunto de España".

Antes de felicitar la Navidad a todos los presentes y desearles un año 2026 "extraordinario", Capellán ha insistido en que "somos gente de palabra, gente que cumple sus compromisos desde el primer día como así hemos demostrado con el apoyo constante al sector primario, una fiscalidad cada vez más favorable para los autónomos y empresas, una mejor y más completa atención a nuestros mayores o la gratuidad de la educación de 0 a 18 años, que nos hace únicos en España y en Europa".

"AQUÍ NO SOBRA NADIE"

Por su parte, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha agradecido su labor "a quienes hacen de la política un ejercicio cotidiano de convivencia, porque nuestro partido, el mejor de España, de La Rioja y de Logroño, hace de la concordia el mejor trabajo para servir a los ciudadanos, no como hacen en otros partidos".

Para el alcalde, "ese es el compromiso que nos hace mejores todos los días", porque "este partido es el de la concordia y aquí no sobra nadie, y desde este sentimiento, me comprometo a hacer de Logroño el mejor espacio de convivencia".