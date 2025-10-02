Capellán reclamará por carta a Sánchez el cumplimiento de las reivindicaciones riojanas un año después de su reunión

El pesidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, en el pleno del Parlamento de La Rioja - GOBIERNO DE LA RIOJA

El presidente del Gobierno riojano culpa al aumento de las tasas por AENA que la licitación de vuelos a Londres se quedara desierta

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, reclamará por carta al presidente de España, Pedro Sánchez, el cumplimiento de la reivindicaciones de esta comunidad que ya le trasladó en la reunión bilateral entre ambos hace un año.

Capellán, en el pleno del Parlamento de hoy, ha respondido a una pregunta de la portavoz del Grupo Popular, Cristina Maiso, quien ha querido saber, un año después del encuentro entre Sánchez y el presidente riojano, "cuál es el balance y cómo se están desarrollando las principales reivindicaciones" de La Rioja.

El jefe del Ejecutivo regional, tras reconocer que fue una "reunión positiva", ha considerado que "de las reuniones se hace balance" y por eso, ha anunciado, mañana enviará una carta a Sánchez "recordándole el estado" de unas peticiones que hoy ha querido recordar "de manera aséptica, como un cronista".

Con respecto a las infraestructuras y, en concreto, la conexión por tren, cuyas carencias ha definido como "un clamor" y "un agravio que lastra el desarrollo económico y la movilidad", ha señalado que, desde La Rioja, se pidió "lo razonable".

Esto es, cuatro frecuencias más de conexión por tren por Calahorra a Madrid, o lo que es lo mismo, dos diarias más de ida y vuelta. Frente a esto, lo que ha conseguido La Rioja es "cuatro menos en los fines de semana".

En el aeropuerto, pidió que fuera declarado servicio público y que hubiera una reducción de tasas. AENA las ha subido.

Como consecuencia, el director de Ryanair, ha contado Capellán, le ha explicado que, aún siendo una buena iniciativa la licitación de vuelos a Londres desde Agoncillo, no puede concursar y, de hecho, va a bajar un cuarenta por ciento los vuelos, lo que supone un millón de pasajeros, para irse a países más competitivos.

También pidió unas competencias compensadas, pero no se ha convocado la comisión mixta; se reclamó la financiación de la Dependencia al cincuenta por ciento y no se ha conseguido; y se pidió ayuda en la recuperación de las glosas, cosa aún pendiente.

Ha sumado la necesidad de compensar a La Rioja por la producción de energía, en base a la Ley de Extracción de Hidrocarburos, por la gestión de gas en Sotes y Hornos de Moncalvillo.

Esto último también será reclamado por el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, una vez que haya presupuestos del Estado, ya que supondría un cuatro por ciento más de ingresos por la contribución energética.