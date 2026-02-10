Capellán resalta la apuesta por la internacionalización como palanca de crecimiento y consolidación de la marca Rioja

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, visita el pabellón institucional de La Rioja en la Wine París 2026 y a las bodegas riojanas presentes - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Ejecutivo autonómico, Gonzalo Capellán, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, ha visitado hoy, 9 de febrero, la feria Wine Paris 2026, uno de los principales encuentros internacionales del sector vitivinícola, que se celebrará hasta el 11 de febrero en el recinto Paris Expo - Porte de Versailles.

Durante su visita, Capellán ha destacado el apoyo permanente del Ejecutivo regional a las bodegas riojanas "en su trabajo de comercialización, en su afán por seguir internacionalizando, por seguir teniendo presencia en ferias y, sobre todo, seguir abriendo mercados y consolidar a lo largo de todo el mundo la fuerte presencia de la marca Rioja".

"Por primera vez, en respuesta a una demanda del sector, hemos venido a esta feria emergente con un espacio agrupado, con un estand expositivo con la marca Rioja, para facilitar que muchas pequeñas y medianas bodegas tengan la posibilidad de participar. Un estand que refleja las esencias de lo que es el vino de Rioja y con el convencimiento de que tenemos un producto que es capaz de competir con cualquiera del mundo, con productores y vinos de las mejores calidades a nivel mundial. Un producto que tenemos que seguir promocionando para seguir ganando cuota de mercado y consolidarnos como una denominación básicamente exportadora, con una gran presencia internacional y con una marca reconocida, valorada y prestigiosa por la calidad de nuestros vinos", ha añadido.

En este sentido, Wine Paris supone para el Rioja una plataforma estratégica para mostrar al mundo la fortaleza, la diversidad y la calidad de sus vinos, en un momento clave para el sector. Es en ese contexto donde se enmarca el acompañamiento del Gobierno de La Rioja a los productores presentes en esta feria, en lo que supone una apuesta clara por la internacionalización como palanca de crecimiento y de futuro para nuestras bodegas.

El Ejecutivo riojano participa por primera vez en este certamen con un estand institucional agrupado, desde el que acompaña a 43 bodegas de la Comunidad Autónoma, reforzando su estrategia de apoyo a la competitividad y a la proyección exterior del sector.

El jefe del Ejecutivo regional ha puesto en valor que, "a pesar de nuestra dimensión, ocupamos más de un 40 por ciento de cuota de mercado de vino español de denominación embotellado que se vende a nivel internacional y, por lo tanto, este tipo de ferias son una oportunidad perfecta para seguir promocionando, para seguir dando visibilidad y para que importadores, comercializadores puedan conocer de primera mano, de forma directa, nuestros vinos y a nuestros bodegueros".

El estand del Gobierno de La Rioja cuenta con una superficie de 360 metros cuadrados y una inversión de 140.172 euros, y presenta una imagen expositiva sobria y elegante que sitúa a las personas del mundo del vino como eje central, a través de una galería de retratos en blanco y negro de representantes de las bodegas participantes. Cada empresa dispone de espacios individuales para la atención profesional, así como de zonas comunes para reuniones comerciales.

En esta edición, España ocupa el tercer puesto en representación internacional, con un incremento del 55 por ciento en superficie expositiva respecto al año anterior, lo que refuerza la relevancia de este escaparate para el vino español y, en particular, para La Rioja.

UN FORO ESTRATÉGICO PARA EL NEGOCIO INTERNACIONAL DEL VINO

Wine Paris se ha consolidado en los últimos años como una de las principales ferias internacionales del vino, con un marcado enfoque profesional y orientado a la generación de negocio. En su edición de 2026 reúne a más de 6.000 expositores procedentes de 60 países y a cerca de 60.000 profesionales de 155 mercados, entre importadores, distribuidores, compradores, prescriptores y responsables del canal horeca.

El certamen destaca por su modelo B2B, que favorece los encuentros comerciales directos y la apertura de nuevos mercados, así como por un programa de actividades que incluye catas especializadas, conferencias, espacios temáticos y zonas dedicadas a tendencias emergentes del sector, como la sostenibilidad, la innovación o los nuevos hábitos de consumo.

La presencia del Gobierno de La Rioja en Wine Paris se enmarca en una estrategia global de promoción agroalimentaria, que prioriza la asistencia a ferias de referencia internacional como herramienta para mejorar el posicionamiento del vino riojano, diversificar mercados y reforzar la competitividad de un sector clave para la economía y la identidad de la Comunidad Autónoma. Con esta acción, el Ejecutivo riojano reafirma su compromiso con el sector vitivinícola y con la defensa de un modelo basado en la calidad, el origen y la proyección internacional del vino de Rioja.