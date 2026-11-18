El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, visita las instalaciones de la empresa Manantial de Ideas - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy las instalaciones de la empresa riojana Manantial de Ideas, ubicadas en el polígono industrial Tejerías Sur de Calahorra, destacando su capacidad para proveer al mercado nacional de soluciones.

Capellán ha valorado la evolución de una firma que, en sus orígenes, hace más de una década, se dedicaba a la venta de merchandising, artículos personalizados publicitarios para empresas y particulares, o publicidad en bolsas de papel para el pan.

La empresa ha ido ampliando paulatinamente su oferta de servicios con desarrollos propios, de tótem de informativos, de ventas de tickets para el acceso a productos como la red de museos de España o la filmoteca, en el ámbito del cine; y a recursos turísticos tan conocidos como el Alcázar de Sevilla.

"Todo ese trabajo, todo ese saber hacer, la experiencia que acumulan en el sector les hace ser referentes y un proveedor de garantía de todos estos servicios en una industria tan importante como es la cultural y la del ocio de nuestro país", ha resaltado.

El presidente, junto a la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, y el CEO de Manantial de Ideas, Juan Beltrán, ha visitado las instalaciones y la exposición de producto de la empresa.

En las nuevas instalaciones de 2.500 metros cuadrados, han instalado allí sus oficinas y el espacio de coworking en el que ha podido conocer otros proyectos allí instalados.

Las principales líneas de actividad de Manantial de ideas son Infoticketing, plataforma integral para la gestión de venta de entradas, taquillas, venta online, abonos, invitaciones, CRM, control de accesos, gestión de aforos, analítica y Business Intelligence; e Infotactile, línea de soluciones mediante tótems interactivos de interior y exterior, que permiten integrar información, venta, sistemas de pago y servicios digitales de autoservicio.

Manantial de Ideas se encuentra inmersa en un proceso de renovación de sus instalaciones y de evolución de su modelo empresarial, con el objetivo de ampliar su actividad y generar nuevas posibilidades de colaboración con el tejido empresarial de La Rioja.

En esta línea, ha apostado por la creación de un espacio de coworking en sus instalaciones, un entorno de trabajo compartido y abierto a cualquier empresa o profesional para desarrollar su actividad.

Un nuevo ámbito, ha señalado el presidente, "que permite también a otras empresas que vienen de otros puntos de La Rioja tener un espacio donde desarrollar su actividad y trabajar a distancia", ha visto.