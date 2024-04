Capellán "respeta" la decisión de Sánchez pero declina pronunciarse: "Me limito a hablar de lo que interesa a La Rioja"

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ofrece declaraciones a los medios durante la inauguración del proyecto ‘Concéntrico 10’, en el monumento a Espartero, a 25 de abril de 2024, en Logroño, La Rioja (España). - José Sánchez - Europa Press

LOGROÑO, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha afirmado este jueves que "respeta" la decisión de Pedro Sánchez de tomar un periodo de reflexión para decidir sobre su continuidad el frente del Ejecutivo nacional, pero ha declinado pronunciarse más al respecto.

"Me limito a hablar de lo que interesa a La Rioja y a los riojanos", ha recalcado al respecto a los medios de comunicación, que le han preguntado sobre el caso al finalizar la inauguración de la décima edición del Festival de Arquitectura Concéntrico.

"Ya sabéis que yo soy una persona que nunca hago comentarios a las decisiones personales. La respeto y no digo nada más. A mí me parece que cada persona, y más los que tenemos responsabilidades públicas, toma sus decisiones y en respuesta a ellas tiene que explicar quién las hace", ha reseñado.

Y, en ese sentido, ha insistido en que "yo me limito siempre a hablar de las cosas que interesan a los riojanos, de nuestros temas de gestión", como ha apuntado en el caso concreto de Concéntrico "que pone a la ciudad de Logroño y a La Rioja en el mundo por una cosa tan positiva como es la cultura, la arquitectura y los espacios urbanos, eso es lo importante para La Rioja hoy".

Sobre las declaraciones de Manos Unidas, Capellán ha apuntado que "la política nacional tiene sus agentes, sus actores, toman sus decisiones, hacen sus cosas, y a mí los riojanos me han elegido para estar aquí gestionando La Rioja, como mucho mejorando todo lo que podamos el bienestar social y emocional de nuestra región, promocionando iniciativas como esta cultural que nos trae gente de fuera que genera riqueza y valor a la ciudad, y en eso concentro todo mi esfuerzo y mi atención, en defender los intereses de La Rioja".

"Cada persona -ha proseguido- tiene que tomar sus decisiones y ser responsable con ellas. Y yo nunca valoro las decisiones de los demás. Si me preguntan sobre cualquier decisión que yo tomo, comentarios o decisiones de gestión de este gobierno, soy responsable y me pronuncio. Si a mí me pronuncio sobre los demás, la respeto y nunca entro en comentarios. Si no lo he hecho, por coherencia voy a seguir sin hacerlo siempre".

Cuestionado también por el futuro del país, a la espera de que Sánchez se pronuncie el próximo lunes, Capellán ha recordado que "veíamos ayer en una jornada de encuentro del tercer sector y las empresas de La Rioja, pues de un electricista autónomo de IGEA, que aunque no tiene medios, colabora en una iniciativa para que las organizaciones sociales de La Rioja tengan instalaciones de autoconsumo eléctrico y se ahorren 5.000 euros al año para que 25 familias hayan podido pagar su factura energética todos los días".

"Así que vuelvo a decir que esos son los temas de verdad que importan a los españoles y a los riojanos en su día a día cotidiano, y eso es de lo que depende el futuro. En La Rioja, pasa por tener frecuencias y que los ciudadanos y las empresas se puedan desplazar, o porque el Gobierno de España financie el 1.200.000 que cuesta implantar la LOSU, una ley nacional sin financiación y que en septiembre hay que implantar en esta comunidad autónoma, esas son las cosas que nos ocupan", ha reiterado.

Por eso, ha incidido Gonzalo Capellán en que "yo nunca me voy a desviar de los problemas reales de los riojanos, he venido aquí para eso, y cualquier otra cosa no me interesa demasiado". Del mismo modo, tampoco se ha pronunciado por las declaraciones sobre el tema de Alberto Núñez Feijóo, aduciendo que "no creo que me hayan visto nunca ni valorar las eclaraciones ni de Feijoó, ni de Sánchez, ni nada".

"Yo valoro las acciones del Gobierno, los problemas nacionales de La Rioja, y de eso siempre estoy al pie del cañón en primera línea para defender, gestionar, trabajar y hacer lo mejor posible. Fuera de eso, no hay nada en la política que me interese. Creo que es la obligación de cualquier dirigente, por lo menos en la que yo me autoimpongo a mí mismo desde que llegué, y será así mientras esté con responsabilidades de gestión y gobierno en La Rioja", ha apostillado el mandatario regional

Los medios han preguntado también al presidente riojano por si en política todo vale o no, a lo que ha señalado que "les he dicho siempre que la política tiene que estar en la ética y yo sé lo que valen mis acciones, nuestras decisiones de gobierno, nuestras acciones y el resto de la política nacional que tienen sus actores, la tienen que dirimir, que tienen responsabilidades y cada uno debe rendir cuentas y explicar públicamente lo que haga".

"Estoy concentrado aquí -ha insistido de nuevo- y nada ni nadie, a mí por lo menos, me va a desviar nunca de los objetivos marcados en nuestro programa para construir un futuro en La Rioja, de dedicar todos mis esfuerzos y energía, si no de mi gobierno, a los problemas que interesan a los riojanos de a pie y le aseguro que hay mil problemas cotidianos que les interesan mucho más".

Problemas ante los que ha asegurado que "estoy mucho más pendiente de que los autónomos que están con la orden de ayudas reciban sus ayudas, que el sector del vino que está pidiendo cosecha en verde reciba sus ayudas y tramitarlas correctamente, de que en mayo empiece el plan Revive para que los municipios de La Rioja puedan tener esa vivienda, de poner en marcha con Fundación La Caixa un programa para prevenir y asistir desde la atención psicoterapéutica los problemas leves de salud mental".

"Esas son las cosas importantes y, insisto, a mí nunca me va a encontrar nadie fuera de eso", ha subrayado el presidente, quien, a la pregunta de cómo respondería al caso como miembro del PP, ha dicho que "por lo que di un salto no fue para presidir un partido, se vio durante la campaña, vine a construir y trabajar por los riojanos y por La Rioja y, por lo tanto, eso es lo que me centra y es lo que dedica".

"Luego el partido tiene sus órganos y misiones y se pronunciarán si lo consideran oportuno, en el sentido que sea, yo ejerzo como presidente de La Rioja y de todos los riojanos, es mi principal misión y solo me dedico y me voy a dedicar a eso, ahora y siempre", ha finalizado Gonzalo Capellán.