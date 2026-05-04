Capellán responderá sobre vivienda, recursos económicos o contexto geopolítico, en el próximo pleno del Parlamento

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LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, deberá responder sobre vivienda, contexto geopolítico y recursos económicos de la región, entre otras cuestiones, según se ha acordado en el orden del día de la Mesa y Junta de Portavoces. El pleno tendrá lugar el próximo jueves, 7 de mayo.

La primera pregunta registrada es del Grupo Parlamentario Socialista que querrá saber "si el Ejecutivo riojano aprovecha adecuadamente todos los recursos económicos de los que puede disponer.

Posteriormente será el turno de Podemos-IU que ha anotado otra cuestión para saber si Capellán va a hacer "algo ya" para solucionar el problema de la vivienda en La Rioja.

Por parte del PP preguntarán sobre cómo valora el presidente la situación económica global en el actual contexto geopolítico así como por la situación de la economía riojana y, finalmente, sobre el balance que hace de la política de vivienda del Gobierno de La Rioja.

DOCE CUESTIONES AL GOBIERNO REGIONAL

Tras ello, la sesión dará paso a las preguntas con respuesta oral al Gobierno. Serán hasta doce cuestiones, planteadas por todos los Grupos Parlamentarios, la primera de ellas, sobre el alcance de la exposición AutorIA, que se podrá ver a partir de septiembre en San Millán; también el PP preguntará "qué plazas son las declaradas de difícil cobertura" en la sanidad riojana.

La mejora de la accesibilidad en los municipios riojanos o el consenso sobre la futura PAC serán otras preguntas planteada por los 'populares'. Desde Podemos-IU se cuestionará acerca de las reivindicaciones de las trabajadoras de escuelas infantiles; y, por parte de VOX, se reclama información acerda de la situación actual del sistema de dependencia en la región.

Los socialistas, por su parte, plantean varias cuestiones: "si considera el Gobierno que la cobertura de plazas de especialistas en La Rioja se está realizando de manera equilibrada entre los distintos centros hospitalarios"; "cómo pretende el Gobierno de La Rioja garantizar que los municipios puedan realizar las obras y servicios de interés general y social durante el año 2026".

Igualmente, el PSOE preguntará "cómo tiene previsto el Gobierno de La Rioja colaborar de forma efectiva con el Estado para garantizar la aplicación real y ágil del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 en la comunidad"; y "si sigue considerando la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja que fue una buena idea vincular las ayudas a la cosecha en verde a un posible arranque de viñedo a la vista de la poca aceptación que ha tenido la última convocatoria".

El capítulo de preguntas se completará con dos cuestiones más presentadas por el PP: "cómo valora el Gobierno que La Rioja sea la comunidad en la que la educación goce de la percepción más alta, dato conocido tras la publicación de la II Encuesta de Percepción Social de la Innovación Educativa realizada por la Fundación COTEC"; y "sobre qué actuaciones ha desarrollado el Gobierno hasta la fecha en el marco de su política industrial".

Se dará paso acto seguido a las Interpelaciones, con una de Podemos-IU "relativa a la política general del Gobierno en materia de Función Pública"; y otra del PSOE "sobre política general del Gobierno en materia de energías".

En cuanto a las Mociones consecuencias del Interpelación, Podemos-IU se centra en remitir con carácter urgente al Ministerio de Infancia y Juventud los datos del registro de menores extranjeros no acompañados acogidos en nuestra comunidad autónoma; y a dotar al sistema de acogida de menores extranjeros no acompañados de los recursos humanos y materiales suficientes para garantizar una atención en condiciones de dignidad, procediendo a la cobertura efectiva e inmediata de todas las plazas de educadores y educadoras sociales, trabajadoras y trabajadores sociales".

Un tema en el que insisten los socialistas, con la propuesta "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a garantizar la acogida de emergencia de menores no acompañados llegados a nuestra comunidad en un sistema desinstitucionalizado de pisos tutelados, que permita la plena integración social de los menores y la atención integral a todos los menores, desde el punto de vista sociosanitario, educativo y de inserción en el mercado laboral".

PROPOSICIONES NO DE LEY

El apartado de las PNLs se iniciará con una del PSOE, "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a reconocer expresamente la violenciade género digital como una forma específica de violencia machista y promover la adaptación de la normativa autonómica en materia de violencia de género para incluir de manera explícita sus distintas manifestacion es, en coherencia con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género".

El Grupo Parlamentario VOX plantea otra "relativa a la adopción de medidas relativas al acceso a la vivienda"; el Grupo Podemos-IU propone "que el Parlamento de La Rioja acuerde colocar en su fachada, cada 17 de mayo, la bandera LGTBIQA+ como expresión visible del compromiso democrático de esta institución con la igualdad y con la lucha contra la discriminación de las personas LGTBIQA+, afirmando que ante la discriminación y el odio no cabe ni silencio ni equidistancia".

Los socialistas, en su segunda PNL, plantean "que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a implementar, de la manera más inmediata posible, las acciones necesarias para garantizar la total accesibilidad de los usuarios, en condiciones de seguridad, al centro de participación activa de Santo Domingo de la Calzada".

Desde el Grupo Popular, por su parte, se propone que "el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a instar, a su vez, al Gobierno de España a impulsar una línea estatal de ayudas para la implantación de sistemas de videovigilancia en municipios rurales"; y acto seguido, llegará el tema quizá más controvertido de la sesión, la PNL del VOX "relativa a la prioridad nacional".

El pleno finalizará con otra propuesta de Podemos-IU "relativa a que el Parlamento de La Rioja inste al Gobierno de La Rioja a adoptar un plan urgente de refuerzo de recursos humanos en el Hospital de Calahorra, que incluya la cobertura de vacantes, sustituciones, jubilaciones y bajas, así como medidas específicas para atraer y retener profesionales sanitarios; y a mejorar las condiciones laborales del conjunto de profesionales del Hospital de Calahorra, garantizando estabilidad, seguridad en los puestos de trabajo, reconocimiento profesional y condiciones dignas que eviten la fuga de personal".