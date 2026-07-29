Capellán valora "la cooperación y la suma de esfuerzos de todos" ante problemas nacionales como los incendios del país

Una llama en el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha puesto en valor la necesidad de "cooperar y sumar esfuerzos" ante problemas nacionales, como los incendios que están afectando a varias comunidades autónomas de nuestro país. "Hay asuntos que no son solo de una comunidad autónoma, cuando son una preocupación para todos los ciudadanos del país hay que arrimar el hombro".

Gonzalo Capellán ha respondido así a preguntas de los periodistas tras visitar los laboratorios del hospital universitario San Pedro de Logroño. Preguntado por el convoy riojano que ayuda en estos momentos a la extinción de los incendios de Ávila, el presidente ha destacado que La Rioja "es parte de España y ayuda siempre que puede".

Igual -ha dicho- "que cuando hay algún incidente en nuestra región, el resto de comunidades vecinas ponen medios a nuestra disposición y es en estos momentos donde se ve la solidaridad".

"La Rioja, siempre, en éste y en todos los ámbitos cuando hay un problema de gran incidencia a nivel nacional, siempre estamos para ayudar, para cooperar y para ayudar entre todos", ha reiterado.

De esta manera, y haciendo alusión a una frase del entrenador de la selección de fútbol, el riojano Luis de la Fuente, el presidente ha destacado que "juntos somos más fuertes". Por ello, insiste, "cuando cooperamos, cuando todos los servicios se ponen de acuerdo, nos coordinamos y sumamos esfuerzos voluntades, tanto en el ámbito local, como en el autonómico como en el estatal, podremos resolver las incidencias de la mejor manera posible".