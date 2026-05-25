Capellán ve "inaceptable" que la ministra no "escuche" a los médicos e insiste en que se trata de una huelga nacional

Archivo - El presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 25 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha visto hoy "inaceptable" que la ministra de Sanidad, Mónica García, no "escuche" a los médicos, que ya acumulan cuatro semanas de huelga en toda España, e insiste en que se trata de una huelga nacional.

Capellán, preguntado por los medios de comunicación, ha apelado a la "responsabilidad" de la ministra que, ante la situación actual, ha visto, tiene que "reunirse" con los médicos y "negociar" para "cumplir con sus responsabilidades".

El presidente, preguntado acerca de las reivindicaciones que pueden ser competencia de La Rioja, como el pago de las guardias, aunque sea una huelga nacional para pedir un estatuto propio, ha insistido: "La huelga es nacional, pasa en toda España, hay otras comunidades que se han sentado, que están negociando y la huelga sigue".

ESTATUTO PROPIO

"Piden un estatuto médico, que es competencia del Gobierno de España, y" la ministra "debe sentarse ya a negociar y atender la reivindicación de los profesionales. Eso es lo que vamos a seguir defendiendo", ha dicho.

Para Capellán: "Si no hubiera habido esa falta de negociación no estaríamos en esta situación. Quien crea el problema, quien no lo soluciona es quien tiene que sentarse ya, escuchar y negociar".

Para Capellán, es "escandaloso, desde el punto de vista de la responsabilidad pública, que una ministra que tiene ese gran problema sobre la mesa esté en los programas de televisión pegándose por quién es la candidata de un partido político en Madrid".