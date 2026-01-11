Cáritas presenta este lunes unas jornadas sobre el IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social en La Rioja

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja presentará el lunes 12 de enero, a las 11,00 horas, en su sede (c/ Marqués de San Nicolás, 35), el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja.

En la rueda de prensa intervendrán Pedro Fuentes, miembro del Equipo de Estudios de FOESSA y coautor del Informe; y José Andrés Pérez y Carmelo Juárez, director y responsable de Comunicación Cristiana de Bienes de Cáritas La Rioja, respectivamente.

Durante la comparecencia se darán a conocer los aspectos más relevantes del estudio en nuestra comunidad autónoma: diagnóstico de la realidad social, principales causas de la exclusión y claves para la inclusión.

El Informe advierte de un proceso inédito de fragmentación social: la clase media se contrae y crece la brecha que deja a muchas personas atrapadas, sin vivienda, sin empleo, en soledad o con salarios precarios.

JORNADAS PÚBLICAS DE PRESENTACIÓN

Con el objetivo de acercar a los ciudadanos la exclusión social que atrapa a miles de personas en La Rioja y mostrarles sus cifras y sus causas, Cáritas La Rioja celebrará unas jornadas públicas de presentación del IX Informe FOESSA, que tendrán lugar en el Centro Fundación Ibercaja La Rioja (Plaza Diversidad, 2. Logroño), el 12 y 13 de enero, a las 19 h.

El primer día, Pedro Fuentes presentará los datos y conclusiones del IX Informe FOESSA en La Rioja; y el segundo, Javier Burón, director gerente de NASUVINSA (Navarra de Suelo y Vivienda), ofrecerá la ponencia "La vivienda: factor clave en la inclusión/exclusión social". La entrada es libre hasta completar el aforo de la sala.