Cáritas La Rioja invita a celebrar mañana jueves un San Mateo Solidario

Cáritas en San Mateo - CÁRITAS

LOGROÑO 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja invita a todas las personas que estos días disfrutan de las fiestas de San Mateo a acercarse mañana, 24 de septiembre, a una nueva edición de San Mateo Solidario.

La cita se desarrollará de 11:30 h a 14:00 h en el patio de la sede de la entidad, situado en la confluencia de las calles Herrerías y Juan Lobo.

Durante toda la mañana se ofrecerá una degustación solidaria de pincho de champiñón, mientras DJ Pedrote pondrá la música y animará el encuentro.

La programación incluirá además tres bingos benéficos, previstos a las 12:00 h, 12:30 h y 13:00 h.

Quienes quieran sumarse podrán adquirir un boleto, cuya recaudación se destinará a los fines sociales de Cáritas La Rioja, y optarán así a diferentes premios.

Con esta iniciativa, Cáritas La Rioja vuelve a incorporar la solidaridad a una semana marcada por la celebración y la convivencia.

San Mateo Solidario brinda la oportunidad de disfrutar de las fiestas en un gran ambiente y, al mismo tiempo, colaborar con la labor que la entidad desarrolla durante todo el año con personas y familias en situación de vulnerabilidad.

Para la celebración de esta edición, Cáritas La Rioja cuenta con la colaboración de Ananda y Delicatto.