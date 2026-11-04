Cáritas ve necesarias "al menos" 100 viviendas al año de alquiler social en La Rioja para paliar la crisis habitacional - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas La Rioja ha reivindicado la puesta a disposición de "al menos" 100 viviendas al año en La Rioja destinadas al alquiler social, así como la creación de un Observatorio de la Vivienda en La Rioja y la actualización de la legislación autonómica para intentar paliar "la grave crisis habitacional" de nuestra región.

Para sostener el incremento de viviendas, Cáritas reclama al Gobierno regional "una partida presupuestaria anual de unos 15 millones de euros a la construcción de vivienda para alquiler social" y captar con urgencia viviendas existentes para aumentar la oferta sin depender de los plazos de construcción.

El director de Cáritas La Rioja, David García, ha pedido estos compromisos porque "la situación es insostenible". El desajuste entre los precios de compra y alquiler, los ingresos de los hogares y la escasez de alternativas asequibles están dificultando el acceso a una vivienda digna "y empujando a miles de personas y familias a situaciones de precariedad", ha lamentado.

A su juicio, "solo un compromiso firme y coordinado de las Administraciones, con recursos adecuados permitirá hacer frente a la pobreza y la exclusión residencial que ya sufren muchos hogares y evitar que se agraven".

"LAS AYUDAS DE CÁRITAS NO PUEDEN LLEGAR A TODO"

Se trata, ha indicado, de "adoptar medidas concretas para hacer frente a esta crisis con el fin de garantizar viviendas dignas y asequibles". En estos momentos, ha lamentado, "las ayudas de Cáritas o de entidades sociales, muy necesarias, no llegan a todo y no pueden sustituir la responsabilidad de los poderes públicos".

En el acto también ha intervenido el responsable de Comunicación Cristina de Bienes de la entidad, Carmelo Juárez, quien ha expuesto, con cifras, "esta dura realidad". Según los datos facilitados por el Gobierno de La Rioja al Parlamento autonómico, en febrero de 2026 el parque público autonómico contaba con 204 viviendas en gestión activa, de las cuales 143 estaban habitadas y otras 61 en procesos previos a su nueva adjudicación.

A esta realidad se suma "la escasa presencia de alquileres por debajo del precio del mercado". Según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en 2025 "solo el 1,2 por ciento de los hogares riojanos vivía en una vivienda alquilada a un precio inferior al del mercado, frente al 3,5 por ciento de media estatal y el 8 por ciento europeo".

También según el IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en La Rioja, se apunta a que en 2024 "el 14,3 por ciento de la población riojana, unas 46.000 personas, presentaba algún problema de exclusión social relacionado con la vivienda. El informe estima que alrededor de 10.000 personas vivían en situación de vivienda insegura y unas 26.000 residían en viviendas inadecuadas, con deficiencias graves, hacinamiento o falta de suministros o equipamientos básicos.

"Dado que ambas circunstancias pueden coincidir, FOESSA cifra en unas 31.000 las personas afectadas por al menos una de ellas".

V JORNADAS DE POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

Con el fin de visibilizar y profundizar en esta realidad, Cáritas celebrará los próximos días 9,10 y 12 de noviembre las V Jornadas de Pobreza y Exclusión Social 'Se busca hogar: La vivienda y la exclusión social'. Serán tres sesiones que se celebrarán a partir de las 19,30 horas.

La primera de ellas será el lunes 9 de noviembre en el Espacio Lagares de Logroño con Guillermo Oteros, coordinador del departamento de Análisis Social y Observatorio de la Realidad de Cáritas Diocesana de Barcelona. Ofrecerá la conferencia 'Exclusión compartida. Vivir en una habitación'.

El martes 10, también en el Espacio Lagares, será el turno de Mattias Bergman, jefe de la Sección de Innovación e Inspección de la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Navarra quien impartirá la charla 'Políticas de vivienda basadas en datos: Del Observatorio a la Práctica'.

Finalmente, el 12 de noviembre, en Ibercaja La Rioja (plaza Diversidad, 2, Logroño), se llevará a cabo la sesión 'Recursos habitacionales para el acceso a la vivienda'.

LA RESPUESTA DE CÁRITAS ANTE LA FALTA DE VIVIENDA

Desde Cáritas quieren recordar a todos los ciudadanos que "hay familias que están dedicando no solo el 40% de sus ingresos a vivienda, sino el 60%. Destinar una proporción tan elevada compromete la capacidad para afrontar gastos básicos como la alimentación, los suministros, los tratamientos sanitarios o la educación de los hijos".

Entre sus proyectos, desde Cáritas La Rioja explican que en 2025 proporcionaron ayudas a 802 personas cuyo hogar era una habitación, 187 de ellas menores de edad. La cifra representa un incremento del 78,6% respecto a las 449 personas que recibieron apoyo en esa situación durante 2024.

"Nos preocupa especialmente que haya familias enteras, con niños y niñas, para las que una habitación es el único lugar disponible para descansar, comer, guardar pertenencias, relacionarse, estudiar, trabajar y criar. En un espacio mínimo de supervivencia se concentra todas las funciones de la vida cotidiana que deberían de repartirse en una vivienda adecuada", ha denunciado Carmelo Juárez.

El esfuerzo económico que Cáritas dedica a atender estas necesidades refleja la magnitud del problema. El año pasado, la entidad destinó 144.196,37 euros a ayudas directas relacionadas con la vivienda, el 63% de todas las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio.

Además de las ayudas económicas, Cáritas La Rioja dispone actualmente de 26 viviendas entre las del Proyecto de Alojamientos Temporales y las casas rurales cedidas por la Diócesis, en las que residen 82 personas. "Prevemos ampliar estos recursos hasta alcanzar próximamente las 30 viviendas. En ellas, además de proporcionar alojamiento, ofrecemos acompañamiento social y educativo para favorecer la autonomía y los procesos de inclusión", ha avanzado.

La entidad desarrolla también el proyecto Personas con Hogar, dirigido a personas en situación de sinhogarismo y basado en la metodología Housing First, que sitúa el acceso a una vivienda independiente al comienzo del proceso de acompañamiento. "Entre enero y octubre de este año, hemos atendido a 150 personas en situación de calle o alojadas en recursos específicos para personas sin hogar. De ellas, 63 tienen entre 18 y 35 años, lo que supone el 42% del total", ha afirmado.