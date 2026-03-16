Carlos Olasolo, alumno del Colegio Santa María, medalla de Bronce en la XXI Olimpiada Española de Biología - UR

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Carlos Olasolo Ezquerro, alumno del Colegio Santa María (Marianistas) de Logroño, ha logrado una Medalla de Bronce en la XXI Olimpiada Española de Biología disputada del 12 al 15 de marzo en Santander.

Carlos Olasolo Ezquerro, que obtuvo el segundo puesto en la fase local de la XXI Olimpiada Española de Biología, representaba a La Rioja junto a Ariel Alves Sedano, alumno del IES La laboral de Lardero.

La Olimpiada de Biología tiene como objetivo estimular e implicar a los estudiantes de Bachillerato en el desarrollo de esta ciencia, a la vez que resaltar su importancia en el mundo actual, promoviendo su progreso y divulgación.

Está organizada por el Departamento de Agricultura y Alimentación y la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja.