La Carrera 'En Logroño Se Corre' Se Celebrará El 8 De Febrero, Con La Participación De Martín Fiz Y Fermín Cacho - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 8 de febrero Logroño tiene una cita con el deporte gracias a la celebración de la carrera 'En Logroño se Corre', prueba que se encuentra dentro del XI Circuito de Carreras de Logroño Deporte y en su cuarta edición se celebra en el centro de la ciudad. El Espolón será el punto de salida y llegada de esta prueba, en la que habrá tres distancias: 10K, 5K y 1,5K (carrera familiar).

El presidente de Logroño Deporte, Francisco Iglesias, ha presentado esta carrera, junto a los organizadores de la misma, Ignacio Faulín, de Iberpop Producciones y Programaciones Artísticas, y Jorge Maza, de Actual Sport Gestión, además de Laura Jiménez, de Caja Laboral.

Iglesias ha agradecido la implicación y el trabajo de los organizadores de la carrera y su contribución a que "Logroño se identifique con el deporte y los valores que promueve".

Los promotores de esta prueba cuentan con la coordinación de Logroño Deporte y el apoyo logístico que desde la empresa municipal y el Parque de Servicios del Ayuntamiento se puede prestar. Una edición más, esta carrera vuelve a contar con el padrinazgo del campeón de Europa y del Mundo de Maratón, Martín Fiz, que participará en la misma, y también el campeón olímpico Fermín Cacho, "lo que supone un revulsivo y aporta una motivación extra a esta carrera del circuito que pretende promocionar Logroño como destino turístico deportivo", ha explicado Iglesias.

La carrera familiar será la encargada de dar el pistoletazo de salida a esta prueba. Dará comienzo el día 8 de febrero a las 11,00 horas y la salida y llegada estarán ubicadas en El Espolón (calle Muro de la Mata). A las 11,30 horas empezarán las otras dos carreras (con punto de salida y llegada ubicados en el mismo punto).

En esta cuarta edición, la carrera transcurrirá por las calles Sagasta y Cabo Noval para coger el paseo Fermín Manso de Zúñiga, continuar por Avenida La Playa hacia el Cuarto Puente para entrar al Parque del Ebro y, de ahí, seguir por las calles San Gregorio, Puente de Piedra, La Cadena y Rodríguez Paterna hasta llegar a Muro del Carmen y, finalmente, a Muro de la Mata (los corredores de 10 kilómetros darán dos vueltas a este recorrido).

La carrera cuenta con la participación de dos leyendas del atletismo nacional y mundial, Martín Fiz y Fermín Cacho, que se batirán en una carrera para ver quién es el mejor sobre el asfalto en Logroño. Además, se llevará a cabo una competición por equipos, el 'Team Martín' y el 'Team Fermín', que competirán entre sí (los inscritos en la prueba de 5 Km entrarán de forma aleatoria en uno de estos dos equipos).

INSCRIPCIONES

La carrera familiar (1,5 kilómetros) tendrá un precio de 5 euros. Habrá otras dos distancias, 5 kilómetros y 10 kilómetros. Las inscripciones están abiertas y el precio para quienes se apunten antes de las 23.59 horas del lunes 26 de enero, será 15 euros (carreras 5K y 10K). A partir de esa fecha, se actualizará a 20 euros. El plazo para inscribirse de manera online a estas tres pruebas finaliza el martes 27 de enero. Quienes lo deseen pueden apuntarse en: https://www.avaibooksports.com/inscripcion/en-logrono-se-corre/inscripcion_datos/.

Asimismo, la organización habilitará un único día para inscripciones presenciales: el sábado 7 de febrero, de 18,00 a 20,00 horas, en el punto de recogida de dorsales, ubicado en el Polideportivo Las Gaunas. Recibirán trofeos los tres primeros corredores en cruzar la línea de meta (categoría masculina y femenina), los tres primeros clasificados Sénior (categoría masculina y femenina), los tres primeros clasificados en categoría Máster (categoría masculina y femenina), el club de la Comunidad Autónoma de La Rioja que más atletas inscriba y el club de fuera de la región que más corredores apunte. Un participante podrá acumular más de un trofeo.

Desde la organización se han preparado animación paralela a la misma, como taller de pinta caras para las familias, música y una degustación. Logroño Deporte aglutina el circuito global de carreras de la ciudad, un circuito, a juicio de Iglesias, "consolidado en su XI edición, que incluye todo tipo de carreras, de montaña, maratones o carreras más cortas adaptadas al público general, y en el que se premia la constancia y el espíritu de participación".