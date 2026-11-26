Obras estabilización talud LR-334 entre Villavelayo y Burgos - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Infraestructuras, a través del SOS Rioja, ha informado del corte total al tráfico de la carretera LR-334 en Villavelayo sin desvío alternativo.

El corte está previsto desde hoy, 25 de noviembre, al 4 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Está localizado en el punto kilométrico 4,470, entre Villavelayo y Neila (Burgos).

El motivo es la ejecución de las obras de estabilización de taludes en varios puntos de las carreteras autonómicas de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El SOS Rioja ha detallado que se hace necesario el corte total de la carretera en horario ininterrumpido. Además, ha advertido de que no existen desvíos alternativos.