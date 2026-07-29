La carretera LR-551 en su acceso a Murillo estará cortada al tráfico entre el lunes y el jueves

Archivo - Presentación de proyecto al consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La carretera LR-551 en su acceso a Murillo estará cortada totalmente hasta este jueves en horario de 08,00 a 18,00, tal y como ha informado la Dirección General de Infraestructuras.

Se hará con motivo de la construcción de una rotonda en la intersección de las carreteras LR-259, LR-261 y LR-551 en la localidad de Murillo de Río Leza, se hace necesario la modificación temporal de circulación para garantizar la seguridad, tanto de los usuarios como de los trabajadores de la obra.

Durante la ejecución de los trabajos de extendido y compactación de las mezclas bituminosas, la configuración de la intersección y las características de la maquinaria empleada, hacen incompatible el mantenimiento del tráfico con el desarrollo de los trabajos en condiciones de seguridad.

Por ello, ha indicado, será necesario proceder al corte total de la carretera LR-551 en su acceso a la localidad de Murillo de Río Leza, durante el tiempo estrictamente imprescindible para la ejecución de dichos trabajos.

Como desvíos alternativos del corte se encuentran las carreteras LR-552, LR-259 y LR-261.

Infraestructuras ha detallado que se garantizará en todo momento el acceso a propiedades y servicios de emergencia y que se permitirá el paso de vehículos por la carretera LR-551 desde las 18,00 hasta las 8,00 horas. Además, el desvío estará señalizado mediante carteles informativos y señalistas.