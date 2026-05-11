'La Carroza Del Real' Regresa Este Jueves A Logroño Con Grandes Piezas De Ópera Y Zarzuela Para Disfrutar En Familia - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Mercado de Logroño volverá a acoger, por tercer año consecutivo, 'La Carroza del Real', el proyecto itinerante del Teatro Real, que ofrecerá un recital lírico con una selección de algunas de las páginas más populares de la ópera y la zarzuela.

El concierto, de acceso libre y gratuito, comenzará este jueves 14 de mayo a las 20 horas y se enmarca en la programación de la quinta edición La Rioja Festival. En caso de que el tiempo impida hacer la actuación al aire libre, se trasladará a la Sala Gonzalo de Berceo, igualmente con entrada libre.

El concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la directora general de Turismo y Promoción Territorial, Virginia Borges; y la directora de marketing y desarrollo de La Rioja Festival, Tati Rodríguez-Moroy, han presentado este lunes la iniciativa.

En su intervención, Sainz ha destacado que 'La Carroza del Real' forma parte del proyecto Teatro Real-Cerca de Ti, cuyo objetivo es acercar la música clásica y el arte lírico a públicos de toda España, en "un evento único y diferencial".

"Es un orgullo recibir de nuevo en Logroño una propuesta cultural de esta categoría que convierte la Plaza del Mercado en un auténtico escenario al aire libre", ha señalado el edil, quien ha resaltado igualmente el componente de promoción de la ciudad y de su patrimonio que esta iniciativa conlleva.

En esta edición de 'La Carroza del Real', el público podrá disfrutar de un recital interpretado por cuatro jóvenes cantantes -tenor, barítono, soprano y mezzosoprano- y un pianista, con un programa que reúne arias, dúos y conjuntos de algunas de las obras más reconocidas del repertorio operístico y de zarzuela.

"Es una propuesta pensada para todos los públicos, especialmente para disfrutar en familia", ha añadido Sainz quien ha subrayado que "poder repetir esta experiencia por tercer año consecutivo confirma nuestro compromiso con una cultura abierta, accesible y de calidad".

Virginia Borges, por su parte, ha querido poner en valor que este concierto "es el primer evento dentro de la quinta edición de 'La Rioja Festival', una iniciativa que tiene un halo especial reuniendo la cultura, el entorno y la cotidianeidad".

Por su parte, Tati Rodríguez-Moroy ha destacado que 'La Rioja Festival' es "mucho más que música clásica, es una fusión de experiencias transformadoras en entornos únicos donde la excelencia, lo auténtico y la cultura encuentran una fusión personal e irrepetible".

Ha recordado que se trata de un programa con diez conciertos -entre ellos, el de Plácido Domingo en Riojafórum el día 23-, junto a más de 30 experiencias paralelas, además charlas, conferencias, clases magistrales o hasta una actuación dirigida especialmente a escolares.

UN PROGRAMA CON GRANDES TÍTULOS DEL REPERTORIO LÍRICO

El concierto de 'La Carroza del Real' ofrecerá un recorrido por obras de Puccini, Verdi, Saint-Saëns, Gounod, Offenbach, Bizet, Sorozábal y Chapí, con fragmentos de 'Tosca', 'La Bohème', 'Don Carlo', 'Roméo et Juliette', 'Carmen', 'La traviata', 'La Revoltosa' y 'La tabernera del puerto', entre otros.

El elenco estará formado por Gonzalo Villarruel (piano), Yeraldín León (mezzosoprano), Rosa Gomariz (soprano), Alejandro Von Büren (barítono) y Eduardo Pomares (tenor).

Como complemento al concierto, se han organizado diversas actividades culturales y turísticas. Por un lado, se ofrecerán visitas guiadas gratuitas por algunos de los rincones más emblemáticos de Logroño, con salidas a las 17 y 18 horas y un máximo de 50 personas por grupo, previa inscripción.

Además, la Plaza del Mercado acogerá un taller infantil de creación de instrumentos musicales con materiales reciclados a partir de las 17,30 horas y hasta las 19,30 horas.

'LA CARROZA DEL REAL 2026'.

La edición 2026 de 'La Carroza del Real' recorrerá más de 40 localidades de toda España entre marzo y septiembre, consolidándose como la temporada con mayor participación desde la puesta en marcha del proyecto en 2021.

El escenario itinerante se presenta este año renovado, con mayores dimensiones y mejoras técnicas que permiten una mayor versatilidad artística y adaptación a diferentes espacios públicos.

Las actuaciones están protagonizadas por jóvenes intérpretes vinculados al programa Crescendo, impulsado por la Fundación Amigos del Teatro Real, que fomenta la formación y proyección de nuevas voces del panorama lírico.