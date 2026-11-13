La Casa de las Ciencias acoge la exposición 'Ciencia y Surrealismo. De Freud a Dalí' hasta el 28 de febrero - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha inaugurado la exposición 'Ciencia y Surrealismo. De Freud a Dalí', que podrá visitarse en las salas 3 y 4 de la Casa de las Ciencias de Logroño hasta el 28 de febrero.

La muestra es un homenaje a los artistas que fueron un referente en el Surrealismo y a sus obras, las cuales han servido de inspiración para que artistas actuales, fundamentalmente riojanos, hagan sus reinterpretaciones.

En el acto inaugural han participado el concejal de Promoción de la Ciudad, Miguel Sainz; la concejala de Cultura, Rosa Fernández, la directora de la Casa de las Ciencias, Elena Garrido; y el comisario de la exposición y autor de buena parte de las obras que se muestran, Eduardo Domínguez, @edocaver, además de varios de los artistas que integran la muestra.

En su intervención, Sainz ha destacado que "esta exposición propone un recorrido divulgativo por uno de los movimientos artísticos más fascinantes del siglo XX, surgido hace ahora cien años, mediante obras realizadas en la actualidad por artistas de La Rioja, lo que supone una puesta en valor del espíritu colaborador y del talento artístico que tenemos en nuestra tierra".

La muestra, ha explicado Sainz, "reúne una selección de obras de carácter surrealista realizadas por el artista riojano Eduardo Domínguez Cabrerizo, @edocaver, entre otros, principalmente obras de volumen concebidas a partir de objetivos encontrados, transformados e interpretados o asociados a maneras inesperadas".

Un espacio para hacerse preguntas La exposición propone un diálogo entre aquellos planteamientos y el conocimiento científico actual, dado que el Surrealismo fue mucho más que una vanguardia artística, planteó preguntas fascinantes y fue una forma de explorar la mente y cuestionar las fronteras entre realidad y sueño.

A juicio de Sainz, "esta no pretende ser una exposición de arte al uso, el visitante no sólo encontrará obras para contemplar, sino un espacio para asociar, interpretar y hacerse preguntas, dado que mirar de otra manera es una forma de descubrir".

En ella "los objetos cotidianos dejan de ser aquello para lo que fueron fabricados en un recorrido que conecta ciencia, surrealismo y actualidad", ha manifestado.

'Ciencia y Surrealismo. De Freud a Dalí' cuenta con la colaboración de otros 17 destacados artistas riojanos, que participan en un espacio de reinterpretación de algunas de las grandes figuras del Surrealismo.

Así, además de @edocaver, los artistas que participan son Adriana Díaz, Miguel García Armentia, Beatriz Carbonell, Marta Burgui, Juanma Ceballos, Fernández Lozano, David Lapeña, Jesús Ruiz 'Laguna', Mapi Gutiérrez, José Antonio Olarte, Juan José Rencoret, José María Salvo, Reynerio Tamayo, Taquio Uzqueda, Xubero, Chelo Veiga y el ilustrador riojano Pizarrín.

A través de 164 diferentes piezas, el surrealismo histórico se encuentra con la creación riojana actual y demuestra que sus imágenes aún pueden generar nuevas interpretaciones.

Las piezas se presentan agrupadas según diferentes categorías de objetos, siguiendo la tradición de aquellas exposiciones surrealistas que rompieron con la ordenación convencional de las obras.

Del movimiento surrealista al arte actual El Surrealismo nació ligado a la literatura, pero enseguida encontró en las artes plásticas un territorio privilegiado para poner en práctica sus ideas.

Surge en los años 20 del siglo XX, en Francia, cuando una serie de artistas adoptan el automatismo como una técnica literaria.

El precursor de dicha técnica y, por lo tanto, padre del movimiento artístico, fue André Bretón.

Los orígenes del Surrealismo están estrechamente vinculados con la ciencia, con el estudio del inconsciente.

Otra figura fundamental fue Sigmund Freud, con el psicoanálisis.

El surrealismo busca la realidad verdadera, eliminando la razón mediante el automatismo, los sueños y el azar.

Si bien nace de la ciencia, pronto se desvinculó de la misma manifestándose como movimiento artístico.

Pintura, escultura, fotografía, cine y objetos permitieron experimentar con el azar, el automatismo, la metamorfosis el sueño y las asociaciones inesperadas.

Artistas como Max Ernst, Joan Miró, Salvador Dalí, René Magritte, Man Ray, De Chirico, Meret Oppenheim, Remedios Varo, Leonora Carrington desarrollaron lenguajes muy diferentes, demostrando que no existe una única manera de ser surrealista.

Esta exposición propone un homenaje a algunos de estos artistas y a sus aportaciones mediante obras realizadas por artistas riojanos.

No se trata de copiar sus obras, sino de reinterpretarlas, dialogar con ellas y utilizarlas como punto de partida para acercarnos a sus ideas, técnicas y universos.

CONFERENCIAS Y TALLERES

La exposición se completa con visitas guiadas, conferencias y talleres dirigidos a todos los públicos, en los que se podrán conocer aspectos relacionados con el Surrealismo y experimentar de forma práctica algunas de las técnicas, procedimientos y juegos que utilizaron sus artistas, convirtiendo la visita en una experiencia participativa y didáctica.

La primera conferencia tendrá lugar hoy viernes 13 de noviembre, a las 19,30 horas en la Sala de Conferencias, con entrada libre, bajo el título 'Automatismo psíquico, sueños y azar', y los talleres para todos los públicos comienzan los días 14 y 15 noviembre.

Este domingo 15 de noviembre, a las 17,00 horas, el comisario hará una visita comentada por la exposición. Al final de la expo el visitante puede encontrar una zona de talleres para practicar algunos de los juegos más característicos del Surrealismo.

La exposición podrá visitarse en la Casa de las Ciencias de martes a viernes, de 9,30 a 14,00 horas y de 17,00 a 20,00 horas; y sábados, domingos y festivos, de 10,30 a 14,00 horas y de 16,30 a 20,30 horas.

Las visitas para grupos pueden concertarse en el teléfono 941 245 943.