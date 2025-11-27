La Casa de las Ciencias acoge este jueves la conferencia '¿Cómo se meten ocho millones de especies en un planeta?'

LOGROÑO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ecólogo e investigador Ignasi Bartomeus Roig, de la Estación Biológica de Doñana-CSIC, ofrecerá mañana jueves en la Casa de las Ciencias, a las 19,30 horas, la conferencia ¿Cómo se meten ocho millones de especies en un planeta?'.

La ponencia forma parte dentro del ciclo 'Qué sabemos de...', organizado en colaboración con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (EBD-CSIC). Esta es la cuarta conferencia de este ciclo compuesto por cinco sesiones en las que se propicia un diálogo entre la comunidad científica y la sociedad; y se pone a disposición de la ciudadanía un espacio en el que los protagonistas de la ciencia explican la actualidad científica, sus procesos y su impacto en la vida cotidiana.

La ponencia de mañana, que tendrá lugar en la sala de conferencias de la Casa de las Ciencias y será de acceso libre hasta completar aforo, se centrará en el inicio relativamente reciente del estudio de la ecología, en 1869 cuando Ernst Haeckel acuñó el término y la definió como "el estudio de las interacciones entre los organismos vivos y su ambiente". Bartomeus responderá, haciendo un interesante recorrido a la historia y los conceptos de la ecología, a curiosas preguntas como por qué se calcula que hay ocho millones de especies diferentes en el planeta y no solo cien o cien millones, el motivo por el cual en el ecuador hay más especies que en los polos o por qué la especie más competitiva no gana a todas las demás y vive sola dominando el mundo.

El ciclo 'Qué sabemos de...' finalizará el 4 de diciembre con la charla '¿Qué sabemos de la viticultura de precisión? De la galaxia a la molécula', ofrecida por Mari Paz Diago, del Instituto de Ciencias de la Vid y el Vino.