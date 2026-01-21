La Casa de la Imagen de Logroño homenajea este viernes al botánico Francis Hallé

La Casa de la Imagen homenajea a Francisc Hallé - JAKE BRYANT

LOGROÑO, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa de la Imagen de Logroño homenajeará este viernes al botánico Francis Hallé, con una jornada en la que, entre otras actividades, se proyectarán secuencias de alguno de sus documentales. La cita será a partir de las 20 horas.

Como indican desde la Casa de la Imagen, "desde hace unos años, estamos trabajando en un ambicioso proyecto titulado 'Universo Bosque' que trata de recoger una visión unitaria de los últimos bosque primarios de la tierra".

El proyecto, apuntan, "está apunto de concluir, aunque ya se ha expuesto en partes en Berlín, Toulouse, Madrid, Alcobendas, Elgoibar y en el Museo Würth-España".

Este proyecto "se materializa en imágenes de grandes formatos y con una estética hiperrealista que lo introduce en la abstracción, imágenes que oscilan entre los 2 y los 5 metros, a lo que hay que sumar un documental sobre el proceso de creación".

"Francis Hallé nos ha servido de guía y referencia científica, además de inspiración artística. Sin sus libros, sin sus dibujos, sin sus documentales y sobre todo sin su humanidad y perseverancia en el conocimiento y la defensa de estos espacios primigenios, no habríamos realizado este trabajo", explican.

Y añaden que "hemos colaborado con universidades y científicos de los cinco continentes, en todos los casos la figura de Francis Hallé planeaba, como la del gran maestro que nos acompañaba y guiaba, sobrevolando la canopea desde su dirigible".

Reseñan que "todos coincidían en destacarlo como uno de los más influyentes e importantes botánicos del mundo en estas últimas décadas", señalando que "su muerte el pasado 31 de diciembre nos dejo todos un poco huérfanos, por eso no paran de realizarse actos de homenaje a este gran ser humano del bosque".

Por eso, "desde la Casa de la Imagen hemos planeado un pequeño homenaje, con una noche que girará en torno a su gran pasión, que también es la nuestra, los árboles".

El homenaje se completará "con un paseo imaginario conducido por autores de nuestra tierra que han escrito o trabajado en este campo, un festín de ramas, hojas y árboles". Esta actividad se realiza con la colaboración de la asociacion Arte Lombriz.

En concreto, el acto, que comenzará en la Casa de la Imagen a las 20 horas de este viernes, con entrada gratuita hasta completar aforo, se abrirá con una introducción a la figura de Francis Hallé y sus grandes proyectos, por Jesús Rocandio.

Seguirá la proyección de secuencias de alguno de sus documentales y la lectura del discurso inaugural de Ana María Matute en su ingreso en la Academia de la Lengua, "ilustrada con fotografías de autores que este otoño trabajaron en bosques de la Sierra de la Demanda, aquellos que sirvieron de inspiración a la escritora", Pablo San Juan, Marta Turiso, Mila Ruiz y José Gabriel Bartolomé.

El programa se completará con intervenciones sobre 'Los bosques de La Rioja, cercanos al paraíso', por Antonio Guillén; 'El bandido Fendetestas en "El bosque animado"', con guion del logroñés Rafael Azcona; 'Salvar el bosque', un juego colaborativo de cartas para niños, y los cuentos del bosque de Mila Ruiz; 'Mi cuerpo en alas', vídeo musical para piano interpretado en un robledal, presentado por su autor Claudio Recabarren; y la presentación del teaser de 'Universo Bosque' por su autor Imanol Legross.