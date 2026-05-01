Casalarreina se llena este sábado de vino, tapas y música en directo con la experiencia 'Catalarreina'

Casalarreina acogerá el 2 de mayo 'Catalarreina', una experiencia enogastronómica con vino, tapas y música en directo - CATALARREINA

LOGROÑO, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojalteña de Casalarreina será el escenario este sábado de 'Catalarreina', una experiencia con vinos de referencia, una seleccionada gastronomía y música en directo en un ambiente único.

El evento se celebrará en la Plaza de La Florida, en horario de 19 a 24 horas, y ofrecerá a los asistentes una completa experiencia enogastronómica que incluye la degustación de cuatro vinos y cuatro tapas elaboradas por establecimientos de la zona, todo ello maridado con propuestas musicales en vivo.

'Catalarreina' se enmarca dentro de una iniciativa conjunta para dinamizar el turismo en Rioja Alta, junto a otros municipios como Haro, Briñas, Sajazarra u Ollauri, poniendo en valor el patrimonio cultural, el vino y la gastronomía del territorio.

La propuesta contará con la participación de destacadas bodegas como Finca La Emperatriz, Valenciso, Bodegas Tarón y Bodega Virgen de la Vega, así como restaurantes locales como La Vieja Bodega, Entrerrailes, Natura Resorts o Catering Vicente.

En el apartado musical, el evento incluirá actuaciones en directo como el saxofonista Luis Herrera (Sax Live + DJ) y un tributo al rock en español a cargo del grupo Mescalina, que interpretará temas icónicos de bandas como Los Rodríguez, Maná o Jarabe de Palo.

El precio de la entrada es de 20 euros (más gastos de gestión) e incluye copa, portacopas, cuatro vinos y cuatro tapas, configurando una experiencia completa para los amantes del enoturismo.

Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma online: https://entradium.com/events/catalarreina

IMPULSO AL ENOTURISMO EN RIOJA ALTA

'Catalarreina' forma parte de una estrategia conjunta que busca posicionar la Rioja Alta como un destino de referencia en enoturismo, cultura y gastronomía, a través de experiencias singulares distribuidas en distintos municipios del territorio.

Este tipo de eventos refuerzan la identidad de la comarca, combinando tradición y ocio contemporáneo para atraer tanto a visitantes como a público local.

Con esta iniciativa, Casalarreina se suma a una oferta turística innovadora que apuesta por el vino como eje central, acompañado de la gastronomía y la música, consolidando su papel dentro del mapa enoturístico de La Rioja.