Casi 10.000 personas piden que vuelva la sirena del Espolón en Logroño

LOGROÑO, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 10.000 personas han firmado en menos de 4 días la campaña que ha puesto en marcha Patricia Tomás para solicitar al Ayuntamiento de Logroño que vuelva a sonar la sirena del Espolón. "Aún con el paso del tiempo y todas las modernizaciones y cambios en los que se ha visto envuelta nuestra ciudad, esa sirena seguía aquí como un símbolo más de nuestra riqueza local" - explica Patricia, hija de José Luis Tomás San Román, encargado del mantenimiento de esta sirena.

"Han tenido que tomar esta decisión de apagarla hasta ver si existe una forma en la que esta sirena no perjudique a la persona que ha comunicado su queja" - expone esta ciudadana en la recogida de firmas change.org/lasirenadelEspolon. "Me refiero únicamente a él / ella, ya que en los 70 años que lleva funcionando nadie ha manifestado ninguna queja hacia esta sirena".

En opinión de esta vecina, "es una pena que iconos tan nuestros que han permanecido en nuestra ciudad a pesar del paso de los años desaparezcan simplemente porque a una persona en particular le incomode su sonido que no dura más de 10 segundos. Me gustaría que todos los logroñeses y logroñesas que apreciamos la riqueza histórica que este breve sonido aporta a nuestra ciudad, podamos conseguir que vuelva a su funcionamiento normal, y que aquellas personas que nos visitan puedan comprender el significado de la misma y su gran valor" - concluye en su petición en Change.org.