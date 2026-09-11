Casi 1.200 mayores han acudido a la Oficina de Atención a Personas Mayores para recibir información y asesoramiento

Casi 1.200 mayores han acudido a la Oficina de Atención a Personas Mayores - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Mayores, presidido por la concejala de Servicios Sociales, Patricia Sainz y formado por diversos agentes sociales, se ha reunido esta mañana para tratar diversos asuntos. En esta reunión se ha hecho también balance de los primeros meses de apertura de la Oficina de Atención a las Personas Mayores (OAPM), que ha atendido 1.147 personas.

Los usuarios del servicio buscan sobre todo información en materia de participación activa y social. Esta oficina nació con el objetivo de ofrecer a nuestras personas mayores una atención más cercana, acompañándolos e informándoles de todas aquellas cuestiones municipales que puedan ser de su interés.

La OAPM abrió sus puertas en la calle Hermanos Moroy el pasado 5 de mayo de manera provisional y en julio se trasladó de forma definitiva a La Antigua Estación. Desde entonces, este servicio municipal ha atendido a los 1.147 logroñeses y logroñesas que han acudido allí en busca de información y asesoramiento, notándose un importante aumento en el número de consultas entre los meses de junio y julio. En mayo se atendieron 84 personas, 79 durante el mes de junio y en julio se multiplicaron por 4 las atenciones con 388 personas. El mes de agosto cerró con 596 mayores atendidos.

Entre las consultas y cuestiones que la ciudadanía plantea, el 39 por ciento están relacionados con participación activa y social, una muestra inequívoca de la voluntad de los mayores de la ciudad en mantenerse en forma y con una vida activa.

El propio funcionamiento del servicio es otro de los temas consultados, acaparando el 30 por ciento de las consultas, y, con un 16 por ciento, preocupan los servicios sociales y asuntos como el sistema de dependencia, la orientación sobre los trámites de valoración y el acceso a los recursos de apoyo en domicilio.

En última posición se encuentran las cuestiones digitales, con un 15 por ciento de las consultas. La creciente digitalización de los trámites administrativos, la aplicación de RiojaSalud, el uso de certificados digitales o el manejo del teléfono móvil son algunas de las cuestiones que más dudas generan entre los más mayores, que acuden a este servicio municipal en busca de apoyo y resolución de problemas.

ÉXITO DE LAS ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES

Otro de los asuntos abordados en el Consejo de Mayores es el éxito de las actividades intergeneracionales que se han organizado y que pretenden favorecer el envejecimiento activo, los hábitos saludables o la memoria, y luchan de manera activa contra la soledad no deseada.

Entre las actividades en cartera, las que más éxito tienen son 'Ponte en forma' y 'Bailes en línea' aunque también se ofrecen 'Juegos de estimulación cognitiva', 'Club bienestar, 'Dinámicas de la risa', 'Club de lectura' y 'Rummy'. Ayudas a mayores de 85 años Por último, se ha tratado el tema de las ayudas concedidas por el Ayuntamiento de Logroño a personas mayores de 85 años y se ha informado de que en la última convocatoria se han concedido 55 ayudas económicas con un importe total de 110.000 euros.

Esta línea de ayudas, impulsada durante la actual legislatura, permite conceder hasta 2.000 euros anuales por beneficiario con el objetivo de facilitar que las personas mayores puedan continuar viviendo en su entorno natural y familiar. Al mismo tiempo, busca favorecer la contratación de cuidadores para atender sus necesidades diarias. Mucho más que una oficina Desde mayo, la Oficina de Atención a Personas Mayores forma parte de las reuniones del Grupo Motor, actuando como canal de recogida y de difusión de la información.

Actualmente, el grupo motor está formado por 27 personas, miembros de diferentes organismos y entidades que desde hace años llevan trabajando desde las diferentes áreas que forman el plan de amigabilidad de la ciudad de Logroño. Otra de las funciones de esta oficina es la de sensibilizar sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores, a través de la celebración de días importantes como el 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores.