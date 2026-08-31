La Cata por Cuadrillas vuelve al Espolón el 13 de septiembre como una "fiesta" con doce grupos participantes

Cata por Cuadrillas 2025 - FUNDACIÓN CAJARIOJA

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Cata por Cuadrillas, organizada por Fundación Caja Rioja, CaixaBank y la Cofradía del Vino de Rioja, volverá al Espolón el 13 de septiebre como una "fiesta" en la que participarán doce grupos, ha anunciado hoy el gerente de Fundación CajaRioja, Carlos Fuentes.

En rueda de prensa junto al director de Banca de Instituciones de CaixaBank en La Rioja, Iker Muguruza, y el gran maestre de la Cofradía del Vino, Enrique Ibáñez, ha presentado un evento que supone un acontecimiento previo a las Fiestas de San Mateo y la Vendimia.

Ya están abiertas las inscripciones para que doce cuadrillas, de cuatro personas, puedan participar. En el caso de que uno de los miembros sea 'amigo' de la Fundación CajaRioja (una figura de apoyo a la entidad) la inscripción (que cuesta dieciséis euros) es gratuita.

Habrá una cata práctica, de una selección de siete vinos pertenecientes a las bodegas premiadas en las últimas ediciones del Concurso de Cosecheros y del Concurso de Vinos de Pueblo, seguida de preguntas relacionadas con la DOCa Rioja.

Los miembros de la cuadrilla ganadora van a tener como premio un lote de vino de las bodegas ganadoras en el Concurso de Vinos de Puebloy Cosecheros y un diploma de Amigos de la Cofradía del Vino de Rioja que les posibilita asistir a las actividades que organiza la cofradía durante este año.