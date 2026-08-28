Catas, pisado de uva y un paisaje en vendimias, la oferta de Ábalos para disfrutar de su 29ª edición de Puertas Abiertas - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad riojana de Ábalos tiene ya todo preparado para disfrutar el próximo sábado, 5 de septiembre, de su 29ª jornada de puertas abiertas. Un día para disfrutar de los mejores caldos del municipio pero también para conocer sus paisajes, calles, monumentos e iglesia con diferentes actividades.

El alcalde de la localidad, Vicente Urquía, ha presentado la programación de este año junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres, Blanca Baños. Cercana a cumplir 30 años, esta jornada fue pionera en sus comienzos gracias al esfuerzo y dedicación de dicha Asociación que fue la que apostó por crear este evento, tal y como ha recordado el alcalde.

En concreto, la jornada contará con visitas al Museo Garrido, al Museo Casa Mari Cruz, a la iglesia de San Esteban y a una bodega del siglo XVII. También habrá un tren turístico y a las 11,45, 12,45 y 13,45 horas se celebrará el pisado de la uva a cargo de José Antonio Ruiz en el Lagar Rupestre.

También habrá una ponencia con la proyección de 'Lagares excavados en roca en la Sonsierra riojana' por Salvador Velilla en la Prensa de Chaparro.

Habrá amenización de calle desde las 11,00 hasta las 15,00 horas a cargo de la charanga Los Gufis y las danzas de San Vicente de la Sonsierra.

CATAS CON AMBIENTACIÓN MUSICAL

A partir de las 12,00 horas será el turno de las catas con ambientación musical con Jorge Conde (Sumiller de Erre de Roca) y amenizadas por MJ SAX, en el parque de la localidad.

Los visitantes también podrán disfrutar de los vinos de las bodegas Abeica, Fernández Eguíluz, Puelles, Real Divisa, Ruiz del Portal, Solabal y Solana de Ramírez.

Como han detallado desde la organización el precio de la entrada será de 25 euros que da derecho a seis 'tickets' para disfrutar de los mejores caldos, un bocadillo, una copa y un morral. Las entradas se podrán adquirir en el Ayuntamiento y, este año, como novedad, permiten el pago con tarjeta.

Además también habrá un concurso a través del cual los asistentes entrarán en el sorteo de una noche en los apartamientos 'El Guardaviñas' de Ábalos una vez que localicen las tres imágenes que aparecen en el cartel del evento.

EL MUNICIPIO, ENGALANADO CON ALMAZUELAS

El alcalde de la localidad ha querido destacar el esfuerzo de la Asociación de Mujeres por mantener en pie esta actividad. Como ha indicado para esta ocasión también se engalanará el pueblo con diferentes almazuelas que darán el toque de color a la iniciativa.

Urquía ha señalado que esta cita "no es una cata cualquiera, es abrir el conjunto del municipio a todos los que nos quieran visitar. Además, se da la circunstancia de que ya han comenzado las vendimias en la zona por lo que se podrá disfrutar de un paisaje diferente".

Con todo ello, finaliza, "espero que los ciudadanos acudan a esta cita porque contamos con una oferta plural; vinícola, paisajística, de museos, monumentos...". Para acudir a la jornada de puertas abiertas, el alcalde también ha recordado que desde Logroño se puede llegar con las líneas 9 y 10 del 'Alavabus'.