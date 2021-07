La Cátedra Extraordinaria de Comercio modeliza el uso de los teléfonos móviles en las compras por parte de turistas

A partir del comportamiento de 986 viajeros frecuentes

La Cátedra Extraordinaria de Comercio -iniciativa del Ayuntamiento de Logroño y la Universidad de La Rioja para impulsar el comercio minorista- ha analizado el uso del teléfono móvil entre los turistas y su influencia a la hora de ir de compras; a partir del comportamiento de 986 viajeros frecuentes.

El estudio forma parte de la tesis doctoral de Alba García Milon, doctoranda de Economía y Empresa de la Universidad de la Rioja titulada 'Factores determinantes del comportamiento del turista de compras. El efecto de las nuevas tecnologías', que lleva a cabo a través de un contrato predoctoral FPI. Dirigida por los doctores Cristina Olarte Pascual, Jorge Pelegrín Borondo y Emma Juaneda Ayensa, se enmarca dentro de las actividades de la Cátedra Extraordinaria de Comercio.

Los resultados han sido publicados en la revista científica de primer nivel 'Telematics and Informatics', a través en el artículo 'The smartphone: The tourist's on-site shopping friend. An extended cognitive, affective, normative model'. Este artículo supone un avance teórico importante sobre los estudios previos al reducir el número de variables observables para explicar el comportamiento del turista.

El objetivo de este estudio -basado en el comportamiento de 986 viajeros frecuentes, tomando la misma proporción de hombres y mujeres y el mismo número de encuestados en cada grupo de edad- era conocer las razones por las que se utiliza el móvil en todo el proceso de compras en el lugar de destino.

Con los datos obtenidos, se realizan modelos de ecuaciones estructurales para identificar los factores clave que condicionan el uso del smartphone en las compras. El estudio aporta nuevas evidencias sobre el modelo teórico CAN de aceptación de tecnologías.

EL MÓVIL, ÚTIL

Los turistas usan el móvil en sus compras principalmente por razones de utilidad. Es decir, el móvil debe ayudar al turista a realizar "la mejor compra" en el destino de forma efectiva y rápida y su manejo tiene que ser sencillo. También es importante que los turistas experimenten sensaciones agradables con el móvil y que su entorno social (como amigos y familiares) sea favorable a ese uso.

Las compras que realizan los viajeros son claves para reactivar el comercio local y suponen un complemento de la experiencia turística al permitir conocer los productos autóctonos. El móvil se puede emplear para consultar información, comparar precios y productos, compartir fotos, descontar bonos o para pagar, entre otros usos. Esto es importante para los gestores ya que los turistas pueden desconocer el destino y realizar consultas por el móvil, convirtiéndose en un asesor y apoyo durante todo el proceso de compras en los destinos.

El turista es un tipo de comprador que beneficia enormemente al comercio por lo que es importante entender su comportamiento. Conocer los factores que influyen en el uso del móvil cuando los turistas realizan sus compras, contribuye a que se enriquezca su experiencia y, consecuentemente, se incrementen las ventas de los comercios. Para ello es crucial que el smartphone sea una herramienta práctica y fácil de manejar, lo que favorece el uso de aplicaciones y recursos móviles utilizados para comprar en los destinos.

La Cátedra de Comercio es un proyecto de la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño para impulsar y apoyar al comercio minorista de Logroño mediante la investigación, la transferencia del conocimiento y la formación.